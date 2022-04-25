Мессенджер WhatsApp станет платным c 15 мая

Сообщается, что платный доступ откроет для пользователей ряд новых возможностей. К примеру, увеличить число устройств, связанных с аккаунтом. Если раньше их число не могло превышать четырёх, не считая одного телефона, то с платной подпиской, — число устройств с доступом к аккаунту увеличится до десяти.