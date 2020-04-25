У властей Башкирии есть большие надежды на онлайн-форум и мир после коронавируса

Накануне, 24 апреля, прошла презентация первого международного онлайн-форума «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии», который пройдет в интерактивном формате на базе российской виртуальной площадки (bashkiria-live.com). В ней принял участие глава Башкирии Радий Хабиров, первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров, экс-премьер Швеции Фредрик Рейнфельдт, депутат бундестага Штефан Койтер.и ряд других политических деятелей.

- Мы приняли решение собраться вместе, пригласить ведущих экспертов, футурологов, чтобы всем вместе осмыслить это довольно уникальное явление – мир после пандемии коронавируса, — отметил Радий Хабиров.

Андрей Назаров проанонсировал подписание нескольких актуальных соглашений. В частности, планируется закрепить договоренности о сотрудничестве со Всемирной ассоциацией инвестиционных агентств, которая объединяет 173 инвестиционных агентства из 130 стран мира и занимается развитием сотрудничества в сфере привлечения прямых иностранных инвестиций.