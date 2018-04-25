В Башкирии внесли изменения в закон о приватизации

Сегодня, 25 апреля, депутаты Госсобрания Башкирии приняли в первом чтении изменения в закон о приватизации. Суть изменений объяснил выступивший перед парламентариями вице-премьер правительства - министр земельных и имущественных отношений РБ Евгений Гурьев.

По его словам, в связи с необходимостью привести региональные законодательные акты в соответствие с федеральным законодательством, отныне потеряют право участвовать в приватизации имущества юридические лица, которые зарегистрированы в оффшорных зонах либо имеют налоговые льготы в связи с осуществлением своей деятельности на этих территориях.