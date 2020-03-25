Малый и средний бизнес России защитят от коронавируса налоговыми каникулами

Сегодня, 25 марта, президент России в своем обращении к жителям страны в связи с угрозой распространения коронавируса сделал важное заявление для представителей бизнеса.

Глава государства констатировал, что малому и среднему бизнес, а также микропредприятиям, особенно работающим в сфере услуг, не избежать объективных трудностей в виде сокращения заказов, снижения выручки. За все этим может последовать снижение объемов и сокращение штатов.

Владимир Путин для спасения ситуации предложил компаниям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. Для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, предложено также предоставить ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.

Вдобавок компании малого и среднего бизнеса и микропредприятия могут рассчитывать на отсрочку по кредитам также на ближайшие шесть месяцев.

Путин предложил правительству и Центробанку позаботиться о предоставлении госгарантий и субсидирование представителям бизнеса.

Чтобы оградить предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, от банкротства., Владимир Путин предложил ввести на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов.

При этом глава государства подчеркнул, что данные меры будут распространены на компании, которые работают в секторах, наиболее затронутых нынешней непростой ситуацией. Для этого должен быть составлен перечень, который будет корректироваться властями в зависимости от текущей ситуации.

Чтобы у предприятий малого и среднего бизнеса появились дополнительные ресурсы для оплаты труда персонала, Путин предложил в два раза, с 30 до 15 процентов, снизить для них размер страховых взносов.

- Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ, минимальный размер оплаты труда. Если же зарплата будет на уровне МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка остаётся прежней, 30 процентов, - отметил Владимир Путин.