В Башкирии заработала «Школа фермера»

21 марта в Башкирии начал работу новый проект «Школа фермера», который инициировали Ассоциация молодых депутатов РБ и Министерство сельского хозяйства РБ.

Как сообщили организаторы проекта, условием включения в Школу является наличие бизнес-проекта или бизнес-идеи, а также успешное прохождение собеседования перед комиссией.

- Республике необходима новая агропродовольственная политика. Именно молодые фермеры со своими идеями и амбициями, нестандартным подходом и креативностью могут нам в этом помочь. Мы, в свою очередь, также готовы оказать им поддержку, - сказал министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов. - Именно поэтому мы сразу поддержали проект по развитию агробизнеса в республике «Школа фермера», который направлен на формирование у заинтересованных людей четкого понимания - с чего начинать, как начинать и к чему все это должно привести. На выходе от проекта мы ждем фермеров нового поколения, способных производить экологически чистые, конкурентоспособные продукты, которые займут свое место на полках магазинов и в продуктовой корзине наших жителей.

Желающим пройти обучение необходимо до 10 апреля текущего года прислать заявку по форме (форму заявки можно скачать по ссылке: https://vk.com/doc135374393_461579875?hash=f1e265d2f4) на почту [email protected]

Старт обучения в «Школе фермера» запланирован на 17 апреля. Лекции и тренинги будут проходить в г. Уфа в течение 4 дней, с 10.00 до 19.00. За этот период слушатели получат навыки бизнес-планирования, пройдут тренинги по маркетингу и продажам, а также курс по проектной деятельности и работе с инвесторами.

- В роли лекторов выступят руководители органов власти РБ, ведущие бизнес-тренеры и консультанты, а также практики агробизнеса, - сообщила пресс-секретарь Ассоциации молодых депутатов Башкирии Лиана Кириллова. - В ходе обучения слушатели будут дорабатывать свои идеи, каждый - под чутким руководством индивидуального наставника. После очного обучения все отправятся на «практику», чтобы окончательно «упаковать» свою идею в конкурентоспособный бизнес-проект.