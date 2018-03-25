«Ты плохо кончишь!»: как в Башкирии чиновник угрожал в суде девушке-юристу

В распоряжение редакции Медиакорсети cлучайно попала аудиозапись заседания в Арбитражном суде Башкирии, на которой отчетливо слышатся угрозы, произнесенные одним участником процесса в адрес другого. Не заинтересоваться таким диалогом мы не могли.

Аудиозапись зафиксировала, как ответчик по делу, у которого, вероятно, не нашлось иных аргументов в свою пользу, с плохо скрываемой злостью обратился к своей собеседнице, представлявшей интересы истца, со словами: «Ты можешь помолчать?.. Ты плохо кончишь!..». А через некоторое время тот же голос раздраженно произнес: «Мы с тобой встретимся в другом месте!».

Как удалось выяснить, запись была официально сделана секретарем судебного заседания 15 марта 2018 года. Автором угроз является заместитель председателя Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Азат Калимуллин. А обладательницей женского голоса, которой адресовано сказанное, оказалась заместитель генерального директора по правовым вопросам «Башавтотранса» Регина Хисматуллина.

Интригу данной ситуации добавляет тот факт, что Азат Калимуллин три года назад сам недолгое время возглавлял «Башавтотранс» и успел за пару месяцев заключить несколько договоров, тяжелые последствия которых предприятие ощущает до сих пор в виде огромных долговых обязательств. Чем же хрупкая девушка-юрист так разозлила бывалого чиновника, что он позабыл о своем статусе руководителя и опустился до угроз уровня хамоватого таксиста?

Между тем, возможные причины его недовольства подробно изложил в своей жалобе прокурору Башкирии действующий генеральный директор «Башавтотранса» Разим Махиянов. Он обратился к главе надзорного ведомства Андрею Назарову с просьбой проверить ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту причинения предприятию имущественного ущерба действиями нынешнего заместителя руководителя Госкомтранса РБ Азата Калимуллина в период, когда тот занимал кресло гендиректора «Башавтотранса» в 2015 году.

Синдром «недодиректора»

Чтобы прояснить ситуацию, Медиакорсеть изучила обстоятельства дела, которое лежит в основе судебного разбирательства, доведшего чиновника до угроз в адрес женщины.

Как оказалось, минуло уже почти пять месяцев с момента возбуждения уголовного дела против заместителя главы Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Азата Калимуллина, подозреваемого в превышении полномочий. За это время защита Калимуллина уже не раз с переменным успехом пыталась добиться прекращения расследования. Однако нынешний директор «Башавтотранса» Разим Махиянов уверен, что о завершении расследования говорить пока рано.

По данным Медиакорсети, за время следствия список претензий к бурной деятельности Азата Калимуллина, которую он успел развернуть на посту гендиректора «Башавтотранса» за два месяца 2015 года, значительно пополнился.

В чиновничьих кругах есть шутка: временно исполняющего обязанности директора называют недодиректором. К Азату Калимуллину, временно исполнявшему обязанности руководителя «Башавтотранса», это определение подходит как нельзя лучше.

Судя по итогам проверки Контрольно-счетной палаты РБ, послужившим основой для возбуждения уголовного дела, именно из-за противоправных действий Калимуллина и нецелевого использования субсидий из федерального центра существует риск бесспорного взыскания Министерством финансов РФ с бюджета республики более 300 млн рублей. Существует также вероятность изъятия у ГУП «Башавтотранс», АО «Башкиравтодор» и АО «Инвестиционное агентство» более 250 единиц техники, включая 200 пассажирских автобусов.

Впрочем, обо всем по порядку…

Финансовая кабала и уголовное дело

Напомним, в начале октября 2017 года стало известно, что замглавы Госкомтранса Башкирии Азат Калимуллин заподозрен в содействии заключению невыгодного для «Башавтотранса» контракта.

Как следует из материалов дела, осень 2015 года стала для «Башавтотранса» роковой в том смысле, что в тот период, пока предприятие возглавлял Азат Калимуллин, был заключен ряд экономически необоснованных сделок, катастрофические последствия которых предприятие ощущает сейчас.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы проверки Контрольно-счетной палаты Башкирии (КСП РБ), собравшей пухлое досье на чиновника. Из него следует, что масштабы убытков, причиненных действиями Азата Калимуллина всего за два месяца пребывания на посту руководителя «Башавтотранса», могут достичь суммы в миллиард рублей.

В частности, 29 октября 2015 года между Лизинговой компании «КамАЗ» и «Башавтотрансом» был оформлен договор лизинга (то есть финансовой аренды) автотранспортных средств, по которому башкирское автопредприятие купило 22 автобуса «НефАЗ 5299-30-5» общей стоимостью 187 521 840 рублей. Процент лизинговой наценки по этому контракту составил 48,88%.

То, что этот договор является невыгодной (кабальной) сделкой для «Башавтотранса», стало ясно уже 10 декабря того же года.

К тому моменту компанией уже руководил другой человек – Тимур Аклаев, которому «по наследству» перешел для подписи еще один договор лизинга, подготовленный Азатом Калимуллиным.

Таким образом от имени «Башавтотранса» был заключен с «КамАЗом» еще один договор лизинга о приобретении 29 городских автобусов «НефАЗ 5299-30-51» на общую сумму 247 187 880 рублей. В данном случае процент лизинговой наценки был уже 45,53%. Таким образом, по подсчетам специалистов КСП РБ, в денежном выражении ущерб от первого договора лизинга, заключенного Калимуллиным, составил 6 281130, 84 рубля.

При этом эксперты провели более глубокий анализ, который показал, что господин Калимуллин пренебрег ценами предложений других лизинговых компаний. Хотя «Сбербанк Лизинг» в то время предлагало лизинговую наценку всего лишь не более 11,81%. В итоге обе сомнительные сделки обернулись для «Башавтотранса» ущербом на общую сумму в 52 931 045 рублей. И сейчас автопредприятие вынуждено погашать завышенные лизинговые наценки вместо того, чтобы направлять средства на другие нужды. Следствие пришло к выводу, что по этой причине годовой чистый убыток предприятия превысил уже 500 млн рублей.

Похожая ситуация сложилась также и с заключением врио Калимуллиным убыточного договора на закупку запчастей с компанией «Автолидер-Север», как с единственным поставщиком. Поскольку цены у данного поставщика оказались весьма «кусачими» и превышали на 50-60% среднерыночный уровень, в результате в 2015-2016 годах расходы предприятия на закупку запчастей возросли в 2-3 раза.

Еще одним, мягко говоря, неэффективным решением Калимуллина, за которым эксперты склонны усматривать коррупционную составляющую, стал также договор с «Уфимским компрессорным заводом» о строительстве газовой заправки для «Башавтотранса» на 80 млн рублей.

- Инициатором и согласованием указанной сделки являлся все тот же Калимуллин, который должен был отдавать себе отчет, как руководитель предприятия, что оно не сможет выполнить обязательства по оплате работ по строительству газовой заправки, - считают в «Башавтотрансе» сегодня. – Более того: уже тогда было очевидно, что данная заправка в предлагаемом месте построена быть не может по техническим и экологическим причинам. Однако, несмотря на все эти факты, сделка была заключена. Убытки от проектирования автозаправки, которая в этом месте никогда не будет построена, составили еще 3 млн рублей.

На сегодняшний день, помимо финансовых требований, лизинговая компания «КамАЗ» уже отозвала 22 поставленных в Башкирию автобуса и намерена добиться возвращения оставшихся 29-и.

Для погашений многомиллионных долгов, появившихся перед лизинговой компанией вследствие безответственного росчерка пера чиновника, компании теперь придется продавать часть активов и просить поддержки из регионального бюджета.

Если копнуть глубже, выяснится еще немало шокирующих подробностей.

Почему не везет льготникам Башкирии

По официальным данным, «Башавторанс» с 2011 года и по сей день недополучило по региональным и федеральным единым социальным проездным билетам больше 308 млн рублей. И в этом тоже есть «заслуга» заместителя Госкомтранса РБ Азата Калимуллина, в служебные обязанности которого на его нынешнем посту входит, в том числе, заключение договоров с транспортными организациями на перевозку федеральных льготников, контроль за этим процессом и оказание мер социальной поддержки, а также подтверждением денежных обязательств РФ по возмещению перевозчикам выпадающих доходов. Проверка КСП РБ показала, что сведения о количестве льготных пассажиров, заверенные подписью Азата Калимуллина, не соответствуют реальным данным.

На самом деле, льготных пассажиров в Башкирии оказалось втрое больше! Это означает, что «Башавтотранс» ежегодно обслуживая льготников, недополучал субсидии на сумму более 100 млн рублей, которые могли быть использованы для обновления автобусного парка и выплаты зарплаты персоналу.

В самом «Башавтотрансе» подсчитали, что за время с 1 января 2011 года до 1 ноября 2017 года сумма убытков, возникших по этой причине, составила 280 млн рублей, и это обстоятельство поставило предприятие на грань банкротства.

Что это – халатность или наплевательское отношение к проблемам автопредприятий и пассажиров? На этот вопрос также должно найти ответ следствие.

К вопросу о маршрутках

- Стараниями Азата Мустафовича Калимуллина, который последние пять лет не переставал занимать должность заместителя главы Госкомтранса РБ (даже будучи в кресле руководителя «Башавтотранса»!), автопредприятие продолжает нести убытки, а бюджет и внебюджетные фонды недополучают обязательные платежи. Именно Азат Калимуллин причастен к проведению тендеров, по итогам которых перевозка значительного числа пассажиров оказалась отдана в руки частных, нередко нелегальных, транспортных компаний, - настаивают в «Башавтотрансе», имея в виду существующее положение дел на рынке пассажирских автоперевозок, которое сложилось на автопредприятии. – Зная об этой проблеме, Калимуллин бездействует.

В «Башавтотрансе» считают, что частные перевозчики могут вовсе не случайно побеждать в открытых конкурсах при распределении маршрутов, организуемых как раз Госкомтрансом РБ. Столь серьезные претензии представители компании готовы обосновать конкретными примерами.

Так, в конкурс при распределении маршрута «Микрорайон Спутник-п.Чесноковка-Уфа», в котором в 2014 году участвовали «Башавтотранс» и компания «Уфа-Лайн», критериями отбора значились наличие случаев управления транспортом нетрезвыми водителями, число ДТП, оснащение транспорта и его соответствие экологическому классу, опыт работы и наличие техники и автовокзалов. Невероятно, но факт, госпредприятие, набравшее самые высокие баллы по всем позициям конкурса, получило в итоге всего 190 баллов, а частный перевозчик – 223 балла, несмотря на отсутствие у него автовокзалов, значительно меньший автопарк и недостаток высококвалифицированных водителей с большим опытом работы.

Второй пример: если в 2013 году в аналогичном конкурсе по междугороднему маршруту «Уфа-Чишмы» победил «Башавторанс», то через год по итогам тендера дублирующий маршрут «Чишмы-Уфа» достался уже «Уфа-Лайну».

Третий пример: в редакцию Медиакорсети не раз поступали вопросы от жителей Стерлитамака о том, почему в городе перестали работать автобусы «Башавтотранса». Как сообщили в самом автопредприятия, причина кроется в том, что в Стерлитамаке, где «Башавтотранс» до последнего времени имел два маршрута, в 2017 году добавились две остановки и был создан дублирующий маршрут, выставленный на конкурс.

- Условия данного конкурса были откровенно «заточены» под частного предпринимателя. В итоге победу в данном тендере одержал «Транс-Экспресс», - уверены представители «Башавтотранса».

При этом важно отметить, что «Башавтотранс» ходатайствовал ранее перед Госкомтрансом РБ о включении двух недостающих остановок в действовавшие свидетельства о выполнении регулярных пассажирских перевозок. Но вместо этого, казалось бы, очевидного и простого решения вопроса, был устроен странный и вызывающий множество вопросов конкурс, и в итоге «Башавтотранс» цинично вытеснили со стерлитамакского рынка пассажирских автоперевозок, отдав его на откуп маршруткам.

- О безопасности пассажиров при принятии подобных решений, похоже, в Госкомтрансе РБ думают меньше всего, если отдают предпочтение не госпредприятию, а частным перевозчикам, нередко пренебрегающим такими важными факторами, как страхование жизни и здоровья пассажиров, предрейсовые медосмотры водителей и техосмотры автобусов, - констатируют факты сотрудники «Башавтотранса».

Про себя любимого

Ревизия, проведенная в «Башавтотрансе», выявила и еще один важный аспект деятельности Азата Калимуллина. При явно отрицательной финансово-хозяйственной деятельности компании он не забывал о себе и своей команде и успел распорядиться о выплате вознаграждений и оказании прочих преференций руководящему составу. За два месяца его пребывания в ранге руководителя «Башавтотранса» таким образом бюджет автопредприятия лишился еще почти 2 млн рублей.

Так, документально доказано, что Калимуллин успел выхлопотать через Госкомтранс РБ самому себе, как руководителю «Башавтотранса» самую высокую зарплату в размере 200 тысяч рублей. Его предшественники и нынешнее руководство получают значительно меньшее жалованье. Напомним, что при этом Калимуллин не переставал быть заместителем главы Госкомтранса и, наверняка, получал солидную зарплату еще и там.

Помимо этого, Калимуллин распорядился за счет предприятия оплатить аренду квартиры и коммунальных услуг финансовому директору С.Ф.Хайруллину.

На этом фоне совершенно в ином свете уже воспринимается информация о том, что тот же Азат Калимуллин за два месяца руководства «Башавтотрансом» принял решение об увольнении почти 30% работников с выплатой им пособий по расторжению трудовых договоров, которые, к слову, даже не были предусмотрены положением об оплате труда и премирования. В данном случае финансовый ущерб предприятия превысил 1,6 млн рублей. А ущерб репутации неоценим, поскольку многие сокращенные тогда люди уходили с обидой на родную компанию, в одночасье выставившую их за дверь.

Еще раз уточним: при подготовке данной статьи были использованы материалы проверки КСП РБ.

Кстати, без участия Азата Калимуллина не обошлось и решение судьбы Башкирского троллейбусного завода и Бельского речного пароходства, которые пребывают сегодня в критическом состоянии. Но это уже будет тема для следующего журналистского расследования.

Журналистская интуиция подсказывает, что наши выводы о масштабах деятельности Азата Калимуллина на посту руководителя «Башавтотранса» могут во многом совпасть с выводами следствия, которое, по мнению действующего руководителя автопредприятия Разима Махиянова, непременно должно быть продолжено, чтобы не допустить утери доказательств и следов совершенных коррупционных преступлений.

Видео

Насколько наша догадка верна, надеемся, выяснится в ближайшее время. Нам кажется, описанная ситуация вполне укладывается в традиции растранжиривания госимущества, которые были заложены в республике еще в период подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, а после них укрепились еще больше.