Депутат Госсобрания Башкирии выступила в защиту патентной системы налогообложения

Сегодня состоялось заседание рабочей группы по вопросу внесения поправок в закон Башкирии о патентной системе налогообложения. Председатель Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Курултая Рида Субханкулова выступила «за» нововведения.

Она заявила, что в стране ожидается упрощение налоговой системы. По её мнению, патент — самый простейший вид расчет налога, который только есть в системе налогового законодательства. Если по упрощенной системе налогообложения (УСН) предпринимателя ждет постоянная отчетность, то в случае принятия патента он не будет отчитываться в течение года перед налоговой. Проще говоря, один раз необходимо заплатить ФНС, получить документ о работе в течение года и не вести отчетность по зарплате сотрудников и стоимости услуг — никто не проверяет, никто не ходит. По словам Риды Субханкуловой, в настоящее время почти 70% предпринимателей работают по УСН. Напомним, в Госсобрание Башкирии внесли поправки в закон о патентной системе налогообложения. Проект разработан региональным министерством финансов. При обсуждении, как сообщал «Коммерсантъ», бизнес-омбудсмен Флюр Асадуллин и депутат от ЛДПР Вячеслав Рябов выступили против инициативы. Первый считает, что это приведет к удорожанию патентов в несколько раз для тех предпринимателей, кто уже их получил. Рябов заявил, что его фракция не будет голосовать за поправки и рекомендовал не менять закон. Проект предполагает расширить с 67 до 85 позиций список предпринимателей, которые могут работать по патентной системе налогообложения. Минфин предложил внести в перечень, например, производителей гончарной посуды, владельцев киосков, мастеров по ремонту игрушек. Однако поправки устанавливают ограничения на получение патента и увеличивают территориальные коэффициенты. Считается, что система будет выгодна предпринимателям и снизит налоговую нагрузку, а бюджет республики сможет покрыть выпадающие доходы. В итоге большинством голосов закон был принять в первом чтении депутатами Госсобрания РБ. Поправки вступят в силу 1 апреля.

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