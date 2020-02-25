В Башкирии по итогам 2019 года не успели отремонтировать 303 нестандартных подъезда

Сегодня, 25 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр ЖКХ РБ Борис Беляев доложил об итогах кампании по ремонту подъездов в республике, которая велась в 2019 году.

Оказалось, что стопроцентного выполнения программы достичь не удалось. По итогам 2019 года в рамках комплексного ремонта подъездов было благоустроено 3697 подъездов в то время как изначально речь шла о ремонте 4 000 подъездов. Ремонт в 303 нестандартных подъездах завершить вовремя не удалось, но с начала 2020 года этот вопрос почти удалось закрыть.

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания прокомментировал ситуацию в области капитального ремонта подъездов. Он напомнил, что к этой работе нужно подходить организованно. «В работе» осталось восемь подъездов.

- Комиссии с участием жителей, представителей подрядной организации, администраций, управляющих компаний и регоператора сейчас ведут приемку выполненных работ. Параллельно идет подготовка документации для оплаты работ, — сообщил Борис Беляев.

По его словам, на 2020 год запланирован ремонт 3382 подъезда, их перечень размещен на сайтах муниципалитетов, министерства ЖКХ и Регоператора. На сегодняшний день известно, что завершено техническое обследование 2591 подъезда, готовы сметы выполнения работ в 1897 подъездах. В этом году власти обещают установить более строгий надзор за сроками выполнения работ. Договоры с подрядчиками должны быть заключены до 24 марта. А завершить их будет необходимо до 31 октября.

Радий Хабиров высказал недовольство по поводу установки пандусов в подъездах. Сейчас они есть не везде.