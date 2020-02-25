В Башкирии отчитались о частичном росте промпроизводства в январе

Об этом также сообщают в Башстате, отмечая, что наибольший рост связан с производством бумаги и бумажных изделий, а также транспортного оборудования. В 1,5 раза увеличился рост производства лекарственных средств и материалов.

Снижение отметили в производстве резины и пластмассы – на 10%, химических веществ и продуктов – на 3%. Более всего снизилось в январе металлургическое производство – на 34%, сообщает РБК-Уфа. Ранее, напомним, глава Башкирии остался не очень доволен индексом промпроизводства.

17 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров озвучил итоги развития региона за январь, информация о которых поступила из федерального центра.

Индекс промпроизводства за январь составил 101,9%.

- Понятно, что в январе мы обычно проседаем, но в целом это неплохой результат, - отметил Радий Хабиров. - Но надо работать.