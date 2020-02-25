В Башкирии отчитались о частичном росте промпроизводства в январе
По словам аналитиков, рост промышленного производства в Башкирии составил почти 2%.\
Об этом также сообщают в Башстате, отмечая, что наибольший рост связан с производством бумаги и бумажных изделий, а также транспортного оборудования. В 1,5 раза увеличился рост производства лекарственных средств и материалов.
Снижение отметили в производстве резины и пластмассы – на 10%, химических веществ и продуктов – на 3%. Более всего снизилось в январе металлургическое производство – на 34%, сообщает РБК-Уфа. Ранее, напомним, глава Башкирии остался не очень доволен индексом промпроизводства.
17 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров озвучил итоги развития региона за январь, информация о которых поступила из федерального центра.
Индекс промпроизводства за январь составил 101,9%.
- Понятно, что в январе мы обычно проседаем, но в целом это неплохой результат, - отметил Радий Хабиров. - Но надо работать.
Он напомнил, что прошлый год Башкирия закончила с хорошим результатом - 104,2% и попросил в 2020 году наращивать темпы развития экономики республики.