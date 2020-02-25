Глава Башкирии пригрозил прокуратурой муниципалитетам за просчеты в мусорной реформе

Сегодня, 25 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава Башкирии Радий Хабиров обратился к главам муниципалитетов, которые слушали его по видеоконференцсвязи, с довольно эмоциональной речью.

После выступления министра ЖКХ РБ Бориса Беляева, который рассказал о текущей ситуации в сфере обращения с ТКО зашел более предметный разговор о состоянии контейнерных площадок в городах и районах республики. По последним данным, в 42-х населенных пунктах вывоз мусора не вывозится вообще, а в 43-х это делают реже одного раза в неделю.

Проблемная ситуация сложилась и с контейнерными площадками. Хорошо дело поставлена в городах Уфе и Стерлитамаке, а также в Абзелиловском, Дюртюлинском, Илишевском, Кугарчинском, Миякинском, Татышлинском районах.

Оказывается, ранее министерство ЖКХ РБ разработало эскиз современной контейнерной площадки с определенной сметной стоимостью и рекомендовало ориентироваться на него. Однако в ряде районов контейнерных площадок нет вовсе либо они оборудованы в ненадлежащем виде - например, завалены снегом.

Данный вопрос изучало контрольное управление при главе республики и представило свои выводы главе республики. В итоге решить все вопросы с контейнерными площадками главам провинившихся муниципалитетов настоятельно рекомендовали до 1 апреля.

- В прошлый раз мы уже собрали объяснительные с тех глав, у которых данные вопросы не были решены. Соберем более предметно по этой теме глав отдельно. У меня возникли серьезные вопросы, в том числе по ценовой политике, - отметил Радий Хабиров. - У меня был соблазн передать часть материалов проверки сразу в прокуратуру. Возможно, в будущем мы так и поступим.