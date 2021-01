Рука государства: к чему может привести национализация нефтяной отрасли

Эксперты рассуждают о том, где эффективнее могла бы работать нефтегазовая отрасль — в частных руках или под крылом государства.

В 2021 году планируется продать в частные руки более 300 предприятий, находящихся в госсобственности. Так, например, Ростелеком, Россети, Махачкалинский и Новороссийский порты должны найти новых инвесторов. С точки зрения Министерства финансов это решение не вызывает вопросов: приватизация должна приносить бюджету по 3,5 млрд руб. ежегодно. Что касается нефтегазового сектора, то это наиболее влиятельная часть российской экономики. По мнению аналитика нефтегазовой отрасли Михаила Крутихина, только за минувший год было немало лозунгов «приватизации» для повышения эффективности, но произошло все наоборот: если в 1997 году добывалось государством лишь 7% нефти, то сейчас — больше 63%. При этом главными сторонниками национализации в России являются представители КПРФ, которые считают, что частники «выжимают» все возможности из доставшейся им инфраструктуры еще советских времен, не желая ее модернизировать. Примечательно, что идея национализации нефтегазовых компаний вполне работает и в других странах — например, в Норвегии и Саудовской Аравии. Есть опыт проведения национализации — например, в Аргентине в 2012 году. Подробнее — в исследовании «Новых известий». Напомним, в 2019 году Счетная палата утверждала, что за последние 10 лет доля госсектора в экономике выросла до 47%. ФАС оценивала рост этой доли с 25% в 1998 году до 60%-70% к 2017 г. и предупреждала, что усиление госсектора — главная угроза нормальному развитию экономики.

