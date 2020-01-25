В последний месяц ушедшего года в Башкирии дорожали помидоры и гречка

«Башкортостанстат» подсчитал изменение цен на продовольствие и другие товары и услуги в Башкирии в декабре ушедшего 2019 года. За этот месяц потребительские цены на товары, работы и услуги для населения увеличились на 0,2%. В среднем по России это увеличение достигло 0,4%.

В годовом выражении (декабрь 2019-го к декабрю 2018-го) индекс потребительских цен в Башкирии составил 2,9%. Это также ниже, чем в среднем по стране – 3,0%.

В декабре из продовольственных товаров в республике больше всего подорожали помидоры – на 16%, огурцы в 1,6 раза, картошка на 5,2%. Зато немного подешевели лимоны, бананы и апельсины.

Из более основательной еды сильнее всего подорожали яйца – на 10,2% (зато в течение года они подешевели в целом на 11,7%), гречка – на 8,8% в декабре и в 1,6 раза за год. В это же время чуть подешевели рис и пшено.

Изменялись в цене лекарства: анальгин прибавил 7,4%, винпоцетин наоборот подешевел больше чем на 10%.

Дешевела в декабре одежда – от 0,1% до 4,4%, но дорожали цветы – плюс 2,4%.