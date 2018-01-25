В России в 2018 году лекарства станут дороже на 7%

В этом году в России ожидается рост цен на лекарства, сообщают «Известия». Дело в том, что в прошлом году производители стали выпускать более дорогие медикаменты. За 10 месяцев прошлого года объем российского фармацевтического рынка страны вырос на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 1,07 трлн руб. В натуральном выражении он увеличился только на 3,2% - до 4,72 млрд руб., сообщает издание со ссылкой на данные минпромторга.