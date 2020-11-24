Позиция рубля по отношению к доллару и евро укрепилась

Позиция рубля по отношению к доллару и евро укрепилась

Вчера, 20:10ЭкономикаPhoto: pxhere.com
На открытии валютных торгов был отмечен рост российской валюты по отношению к курсу доллара и евро.

Как сообщает RT, на торгах Московской биржи валют были зафиксированы следующие показатели: доллар снизился на 34 копейки и составил 75,84 рубля, а евро упал на 29 копеек и остановился на отметке 89,92 рубля.

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