Позиция рубля по отношению к доллару и евро укрепилась

На открытии валютных торгов был отмечен рост российской валюты по отношению к курсу доллара и евро.

Как сообщает RT, на торгах Московской биржи валют были зафиксированы следующие показатели: доллар снизился на 34 копейки и составил 75,84 рубля, а евро упал на 29 копеек и остановился на отметке 89,92 рубля.

