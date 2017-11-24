Российское законодательство оказалось слишком сложным для Крыма

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин высказал мнение об уровне развития предпринимательства в Крыму.

Сегодня по количеству малых и средних компаний Крым можно назвать исключительной территорией России, Об этом заявил президент ТПП РФ Сергей Катырин в кулуарах бизнес-форума «Дни делового Крыма в Москве». По его словам, в пользу региона говорит тот факт, что в регионе сегодня зарегистрировано более 86 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых работают свыше 60 процентов трудоспособного населения.

- Это очень хороший и очень высокий показатель, - отметил Сергей Катырин. - В нынешнем году инвестиции малого и среднего крымского бизнеса составили 27 млрд рублей, что в пять раз превышает объемы прошлого года. По его мнению, показатели еще вырастут, если те, кто сегодня работает «в тени», предоставляя свое жилье приезжающим на отдых, начнут работать по недорогим патентам.

- Многие предпочтут, получив также определенные гарантии, не нарушать закон, не рисковать и работать честно, - выразил надежду глава ТПП РФ. При этом в качестве главной проблемы для малого крымского бизнеса, особенно для индивидуальных предпринимателей, Сергей Катырин назвал адаптацию к работе в новой российской юрисдикции.