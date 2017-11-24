Госдума приняла бюджет роста на ближайшие три года
Как пишет издание Dni.ru, эксперты и представители общественности широко обсуждали этот нормативно-правовой акт.
В итоге, депутаты приняли сбалансированный документ, призванный способствовать росту экономики России и выполнению обязательств государства в социальной сфере в полном объеме.
Проектом закона предусматривается постепенный рост доходов российского бюджета. В следующем году они составят 15,26 триллионов рублей, в 2019 году 15,55 триллионов, а в 2020 году примерно 16,3. Бюджетный дефицит будет снижаться с 1,3% ВВП в 2018 году до 0,79% в 2020-м году.
В документе также устанавливаются расходы в будущем году на уровне 16,529 триллионов рублей, а в 2019 году 16,374 триллионов. Будет увеличено финансирование по таким направлениям, как национальная оборона и безопасность, общегосударственные расходы и ряду других направлений.
Из нового бюджета следует, что Россия, фактически, уйдет от нефтяной зависимости. Процент доходов от продажи энергетических ресурсов в принятом документе составляет всего 30%. При этом поступления от реализации нефти и газа в перспективе будут расти и составят 9,779 триллионов рублей в 2018 году и уже 10,845 триллионов в 2020 году.
В документе заложено новое правило бюджета, согласно которому доходы от продажи энергоресурсов будут вкладывать в резервы, а не расходовать. При этом базовая стоимость барреля нефти марки Urals устанавливается на уровне 40 долларов.
Впервые за последние годы депутаты утвердили документ, предусматривающий рост экономики. Несмотря на давление санкций на Россию, экономика страны смогла преодолеть кризисные явления и стоящие перед ней вызовы. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, проект бюджета, одобренный депутатами нижней палаты парламента, предусматривает рост ВВП свыше 2%.