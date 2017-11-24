Госдума приняла бюджет роста на ближайшие три года

На пленарном заседании в пятницу 24 ноября нижней палатой парламента одобрен в третьем, окончательном чтении, проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Как пишет издание Dni.ru, эксперты и представители общественности широко обсуждали этот нормативно-правовой акт.

В итоге, депутаты приняли сбалансированный документ, призванный способствовать росту экономики России и выполнению обязательств государства в социальной сфере в полном объеме.

Проектом закона предусматривается постепенный рост доходов российского бюджета. В следующем году они составят 15,26 триллионов рублей, в 2019 году 15,55 триллионов, а в 2020 году примерно 16,3. Бюджетный дефицит будет снижаться с 1,3% ВВП в 2018 году до 0,79% в 2020-м году.

В документе также устанавливаются расходы в будущем году на уровне 16,529 триллионов рублей, а в 2019 году 16,374 триллионов. Будет увеличено финансирование по таким направлениям, как национальная оборона и безопасность, общегосударственные расходы и ряду других направлений.

Из нового бюджета следует, что Россия, фактически, уйдет от нефтяной зависимости. Процент доходов от продажи энергетических ресурсов в принятом документе составляет всего 30%. При этом поступления от реализации нефти и газа в перспективе будут расти и составят 9,779 триллионов рублей в 2018 году и уже 10,845 триллионов в 2020 году.

В документе заложено новое правило бюджета, согласно которому доходы от продажи энергоресурсов будут вкладывать в резервы, а не расходовать. При этом базовая стоимость барреля нефти марки Urals устанавливается на уровне 40 долларов.