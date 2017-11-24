40 процентов россиян не могут позволить себе покупать еду и одежду

Почти каждая третья семья в стране (29%) может позволить себе только продукты питания, а с приобретением одежды уже возникают сложности.

Почти 40 процентам россиян не хватает денег на еду и одежду, согласно исследованию, проведенному Высшей школой экономики.

В сентябре текущего года доля населения, которая охарактеризовала материальное положение своих семей как плохое или очень плохое, составила 23 процента. Доля семей, испытывающая трудности с покупкой одежды или продуктов питания составила 38 процентов.

Почти каждая третья семья может позволить себе только продукты питания, а с покупкой одежды уже возникают трудности. В сельской местности 44 процента населения рассказали о нехватке денег на товары первой необходимости и продовольствие.

В последние три месяца каждая четвертая семья не смогла оплатить услуги ЖКХ из-за финансовых трудностей, 17 процентов не смогли купить лекарства.