В Башкирии полицейский на личной машине сбил 60-летнюю пенсионерку

Вчера утром в Аургазинском районе в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 60-летняя женщина. Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД республики, за рулем «Лады» находился сотрудник полиции, который ехал на службу на собственном авто. А женщина, будучи в нетрезвом виде, переходила дорогу в неположенном месте. Полицейский наехал на пенсионерку, в результате ее с травмами и ушибами на скорой доставили в центральную районную больницу. Служителя правопорядка проверили на содержание алкоголя в крови – он был трезв. По факту случившегося руководством МВД республики назначена служебная проверка.