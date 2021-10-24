— Обратите внимание, как Путин сильно менялся с годами. Вот, например, Путин говорил, что Крым не наш, а потом стал наш. Или из недавнего — внесистемная оппозиция была допустимой, а сегодня ее нет. Путин перестает стесняться своих самых махровых взглядов и время от времени его передергивает в силу ряда обстоятельств и он кардинально может пересмотреть подход и допустить то, что когда-то казалось невозможным.