На Валдайском форуме Владимир Путин заявил, что считает капитализм изжившей себя системой, и продекларировал новую государственную идеологию — умеренный консерватизм.
Политолог Илья Гращенков отмечает, что это очевидный выбор идеологии на этапе трансфера власти, а умеренность означает поиски баланса между всеми возможными сценариями вплоть до финального этапа. То есть легче не станет, но и сильно тяжелее — тоже. При этом он подчеркнул, что несвойственным привычному консерватизму оказалась критика Путиным капитализма, который президент назвал исчерпавшим себя. По словам политолога, президент изрядно «полевел» за последние годы, а на смену олигархическому капитализму 90-х приходит нео-советский госкапитализм.
— Поправки в Конституцию и выборы в Госдуму закрепили «образ будущего» власти в виде дешевого «борщевого набора» и разветвленной системы льгот. <…> Похоже, что путинский консерватизм противопоставлен этой идее и подразумевает скорее раскулачивание олигархов по Белоусовской модели с последующей мобилизацией экономики. Слова Путина наверняка вдохновят блок охранителей и силовиков, которые увидят в словах начальника призыв — не медлить.
По мнению политолога Максима Жарова, это попытка ответа Кремля на «ценностный подход» администрации Байдена к международным отношениям:
— Судя по акцентам Путина, данный вид консерватизма отличает высокая вариативность — какие-то «ваши» ценности мы отвергаем с порога, однако в некоторых «ваших» играх мы готовы с вами полезно для себя поиграть. <…> России на данном этапе нечего предложить мировому сообществу в качестве альтернативы «новым» американским ценностям, да и с навязыванием своих ценностей (или хотя бы с их защитой) у Кремля серьезные проблемы.
Политолог Татьяна Становая считает, что это заявление звучит гораздо радикальней, чем привычная антизападная риторика. Такое выступление против западного капитализма явно заставляет напрячься российский частный бизнес, особенно «учитывая, что Путин изначально считал, что наши олигархи получили собственность несправедливо:
— Обратите внимание, как Путин сильно менялся с годами. Вот, например, Путин говорил, что Крым не наш, а потом стал наш. Или из недавнего — внесистемная оппозиция была допустимой, а сегодня ее нет. Путин перестает стесняться своих самых махровых взглядов и время от времени его передергивает в силу ряда обстоятельств и он кардинально может пересмотреть подход и допустить то, что когда-то казалось невозможным.
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