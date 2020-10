В Уфе на капремонт бульвара Ибрагимова выделили более 266 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы ищет подрядчика, который проведет капитальный ремонт бульвара Ибрагимова. Ведомство запланировало ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

По информации с сайта госзакупок, прием заявок на участие в аукционе стартовал 22 октября. Стать участников тендера можно до 30 октября 2020 года. Стоимость контракта 266,5 миллионов рублей. Известно, что большая часть денег была выделена из бюджета республики, и всего около 20 миллионов рублей из федерального и городского бюджета. Выбранный подрядчик обязуется заменить дорожное покрытие и дать пятилетнюю гарантию на качество выполненных работ. Более того, он должен будет установить дорожные знаки, облагородить тротуары, заменить люки. Работы на объекте должны быть завершены в 2022 году.

