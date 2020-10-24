В Уфе на капремонт бульвара Ибрагимова выделили более 266 млн рублей

По информации с сайта госзакупок, прием заявок на участие в аукционе стартовал 22 октября. Стать участников тендера можно до 30 октября 2020 года. Стоимость контракта 266,5 миллионов рублей. Известно, что большая часть денег была выделена из бюджета республики, и всего около 20 миллионов рублей из федерального и городского бюджета.