В России могут разрешить импорт недостающих товаров

ФАС собирается предоставить правительству полномочия по открытию границы для того, чтобы осуществлять параллельный импорт отдельных товаров с 2021 года на срок до пяти лет. Эта мера необходима для того, чтобы закупать за границей недоступные или недостающие в РФ товары, а также товары с завышенной стоимостью или продукты, которые качественно отличаются от аналогов, продающихся в других странах. Об этом пишет газета «Известия».