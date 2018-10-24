В России могут разрешить импорт недостающих товаров
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила разрешить поставки некоторых товаров без разрешения компаний, владеющих брендами. Соответствующие поправки в законодательство уже разработаны.
ФАС собирается предоставить правительству полномочия по открытию границы для того, чтобы осуществлять параллельный импорт отдельных товаров с 2021 года на срок до пяти лет. Эта мера необходима для того, чтобы закупать за границей недоступные или недостающие в РФ товары, а также товары с завышенной стоимостью или продукты, которые качественно отличаются от аналогов, продающихся в других странах. Об этом пишет газета «Известия».
В пояснительной записке авторы инициативы отметили, что в настоящее время российское производство и технологии не позволяют удовлетворить спрос граждан в тех лекарствах, которые производятся в стране, поэтому необходимо легализовать параллельный импорт. Эта мера будет способствовать увеличению конкуренции и снижению цен.