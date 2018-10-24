Башкирия оказалась в лидерах по потребительскому кредитованию населения

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитало, насколько изменилось в России потребительское кредитование в 3 квартале текущего года. Данные основываются на информации от 4100 кредиторов, предоставляющих информацию в НБКИ.

Оказалось, что количество договоров такого вида кредитования выросло в целом по стране на 1,7% по сравнению с этим же периодом прошлого года: 4,21 миллиона договоров (выданных кредитов) за 3 квартал 2018-го против 4,17 миллиона договоров в 3 квартале прошлого года. Под потребительскими кредитами понимаются займы на приобретение потребительских товаров, ипотека не учитывается.

За девять месяцев текущего года больше всех кредитовались жители Москвы – 181,7 тысяча кредитных договоров. На втором месте Московская область – 167,5 тысячи выданных потребкредитов. Третье место у Краснодарского края – 154,0 тысячи договоров.

Башкирия заняла в этом потребительско-кредитном рейтинге 4 место: жители республики за 9 месяцев 2018 года взяли 153,4 тысячи потребительских кредитов.

Что касается динамики, то наибольший прирост кредитования аналитики отметили в Калмыкии – +31%, в Амурской области – +30,5%, Ханты-Мансийском автономном округе – +27,3%.

В некоторых регионах аналитики отмечают не рост, а, наоборот, значительное снижение количества кредитных договоров. Видимо, жители этих регионов полагаются на другие источники финансирования своих потребительских нужд.

Так вот, наибольшее снижение потребительско-кредитной активности среди населения аналитики отмечают в Костромской области – -40,7%, в Ненецком автономном округе – -39,7%, Архангельской области – - 37,4%.

Обе российские столицы в лидерах по росту количества кредитных договоров: Москва – +19,8% выданных потребительских кредитов в 3 квартале 2018 года, Санкт-Петербург – +11,4%.

Жители Башкирии в текущем году по сравнению с прошлым годом также стали больше обращаться за заемными средствами для удовлетворения своих потребительских нужд, правда, рост незначительный: +3,9% кредитных договоров.

- В 2018 году рост в сегменте необеспеченного кредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских кредитов, сколько за счет увеличения их суммы, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Банки увеличивают размеры предоставляемых кредитов, прежде всего, для заемщиков с хорошей кредитной историей и высоким уровнем доходов. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более «дорогих» товаров и услуг. Это связано с тем, что после некоторого перерыва данная категория заемщиков постепенно переходит от «сберегательных» настроений к тактике более активного «потребления».

В Приволжском федеральном округе (ПФО) Башкирия на 1 месте по количеству выданных потребительских кредитов в 3 квартале текущего года – 153,4 тысячи договоров (+3,9%). На втором месте Татария – 134,4 тысячи кредитов (+2,3%). На третьем месте жители Самарской области, они взяли в 3 квартале 93,9 тысячи потребительских кредитов, прибавив к прошлому году 5,8%.

Меньше всего в ПФО потребительских кредитов выдано в Республике Марий Эл – 26,3 тысячи, снижение по сравнению с прошлым годом – -9,7%.

Лидер по динамике роста в ПФО Саратовская область – рост +11,6%, лидер по снижению количества кредитных договоров Марий Эл – -9,7%.

Если говорить не о количестве, а о денежных суммах, то в Башкирии, по данным Банка России по состоянию на 1 сентября текущего года, выдано кредитов физическим лицам на общую сумму 200,0 миллиардов рублей. Львиная доля – 199,0 миллиардов – рублевые кредиты, остальное – кредиты в иностранной валюте и драгметаллах.