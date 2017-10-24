Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Спецпроекты
Минздрав Башкирии за 9 месяцев сэкономил 13,5 миллионов рублей
Сюжеты:
Власть без цензурыБолеем за нашихГод Экологии
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Ruble 930551 960 720

Минздрав Башкирии за 9 месяцев сэкономил 13,5 миллионов рублей

Сегодня, 17:46ЭкономикаРустэм Башкирцев
Читайте
также
Тайны Сакаски: главные итоги экспедиции самой неизведанной пещеры Башкирии
Где в Башкирии жить хорошо
«Когда чиновники сидят на чемоданах»: Чего ждать от новых кадров Хамитова