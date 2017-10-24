Минздрав Башкирии купит два автомобиля «скорой» за 15 миллионов

Поставщика отберут на тендере.

Государственное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения РБ" по итогам аукциона 13 ноября отберет компанию, с которой заключит контракт на поставку двух автомобилей «скорой» помощи. Информация о проведении тендера опубликована на официальном сайте госзакупок. Как следует из технического задания, ведомству понадобились автомобили класса «С», которые выполнены в соответствии с ГОСТ 33665 – 2015.

Автомобили должны быть заднеприводными, лимонного цвета, двигатель – дизельный, в кабине водителя должен быть пульт управления подачи специальных световых сигналов и т.д.

В салоне автомобилей должен находиться аппарат искусственной вентиляции легких, пульсоксиметр-монитор, редуктор-ингалятор кислородный для проведения кислородной и аэрозольной терапии, обеспечивающий подсоединение аппарата искусственной вентиляции легких, портативный анализатор глюкозы, тележка-каталка многоуровневая со съемными мягкими носилками для взрослых, баллон для медицинского кислорода с вентилем и редуктором кислорода, набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи и т.д.