Компания из Франции купит пакет акций Белебеевского молочного комбината

Группа «Sevencia Fromage & Dairy» купит крупный пакет акций башкирского предприятия.

Мажоритарный пакет акций Белебеевского молочного комбината (принадлежит холдингу «Концерн «Интел Ко») будет продан французской группе компаний «Sevencia Fromage & Dairy», сообщает РБК-Башкортостан со ссылкой на пресс-службу компании. Сообщается, что президент группы компаний «Нерал» Эрнст Исаев и президент французского концерна Алекс Бонгрэн подписали соглашение. Подробности сделки не разглашаются. Телеканал БСТ отмечает, что ГК «Нерал» останется владельцем предприятия. Сделка будет заключена после того, как ее условия одобрит ФАС.

Французский концерн рассматривает возможность развития производства в России мягких сыров. В дальнейшем речь будет идти об оснащении Белебеевского завода новым оборудованием.

«Sevencia Fromage & Dairy» начала свою деятельность в 1956 году. Концерн включает 77 производственных филиалов в 26 странах мира. Годовой оборот компании - 3,5 млрд евро. Компания специализируется на производстве марочных сыров. В России компания появилась в 1992 году.