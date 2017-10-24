Хорватия планирует торговать с Россией, как это было до санкций

Хорватия планирует вывести товарооборот с Россией на досанкционный уровень. Перспективы сотрудничества обсудили на Российско-хорватском экономическом форуме. Он прошел в центре международной торговли в Москве.

Как сообщает программа "Бизнес-вектор" телеканала РБК, форум посетила президент Хорватии Колинде Грабар-Китарович в рамках своего официального визита в Москву. В своем выступлении она отметила усилия хорватских компаний по выходу на российский рынок и исключительный интерес обеих сторон к укреплению торговых связей. Сейчас товарооборот между двумя странами составляет лишь 500 миллионов долларов, до санкций он был в четыре раза больше, и хорваты намерены выйти на прежний уровень

Важной задачей является диверсификация экспорта. Если хорватские компании сегодня поставляют в России косметические средства, машинную технику и лекарства, то Россия в основном – энергоносители.

- Задача у нас другие товары предлагать хорватским коллегами, вместе с ними создавать продукт, который способен выходить на европейский и мировой рынок, думаю, что именно поэтому такая делегация большая приехала, больше 150 человек и от наших участников очень много записалось на встречи, - отметил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

Видео Видео: rbc.ru