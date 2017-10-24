Где в Башкирии больше разговаривают, слушают, смотрят и сидят в соцсетях

МегаФон составил региональный рейтинг территорий, на которых его абоненты наиболее активно разговаривают по мобильному телефону, пользуются соцсетями, скачивают аудио и видео-контент.

В телекоммуникациях, как и в спорте, есть чемпионы ─ базовые станции, которые выделяются среди остальных объектов инфраструктуры максимальными значениями переданного голосового и интернет-трафика. Местонахождение таких базовых станций в большинстве своем объяснимо социальными привычками абонентов, которые проводят с мобильными устройствами большую часть своего времени на работе, учебе или дома.

Где больше говорят

Чемпионами по разговорам оказались абоненты Сибая, живущие и работающие в районе базовой станции на Индустриальном шоссе, и жители Туймазов, пользующиеся услугами связи на улице Ленина. За месяц общая длительность разговоров на этих станциях составила 8 лет. На третьем месте оказалась базовая станция в Октябрьском, на улице Островского. Здесь абоненты МегаФона за месяц проговорили 7,5 лет. Для таких разговорчивых пользователей оператор предусмотрел тарифный план «Включайся! Говори», предоставляющий большой пакет с 900 минутами для разговоров и 4 Гб интернета.

Где любят зависать в соцсетях

Наибольший трафик от общения в соцсетях передает уфимская базовая станция на ул. 50 лет Октября, в районе Центрального рынка и студенческих общежитий, что вполне объяснимо максимальным сосредоточением здесь молодежной аудитории. На третьем и втором местах по этому показателю базовые станции в Туймазах на улицах Ленина и Мичурина.

Где больше всего качают контент

В прокачке интернет-трафика на всех призовых местах оказались базовые станции за пределами столицы. Больше всех в Башкирии за месяц накачали жители райцентра Буздяк в районе базовой станции на центральной улице Ленина. На втором месте – пользователи станции на Советской улице в городе Белебей, на третье место вывели свою базовую станцию Туймазинцы, пользующиеся передачей данных МегаФона на улице Ленина.

Для комфортного использования мобильного интернета «качающим» абонентам и активным пользователям социальных сетей МегаФон предоставляет выгодный тариф «Включайся! Общайся» с 12 Гб интернета, безлимитным использованием социальных сетей и мессенджеров и 750 минутами для звонков в месяц.

Где больше всего слушают музыку

Наибольший музыкальный – аудио-трафик – фиксирует базовая станция в городе Белебей на улице Советской. Также активные меломаны обнаружены в Туймазах на улице Мичурина. Послушать музыку любят и в Сибае на Проспекте Горняков. Общий музыкальный трафик этих трех станций позволяет прослушать более 1700 часов музыки в МРЗ или примерно 22000 песен и композиций «ВКонтакте».

Где больше всего смотрят

Просмотр и размещение видео пользуется популярностью в Белебее на улице Советской, в Буздяке на улице Ленина, и в городе Мелеуз на улице Первомайской.

Для меломанов и любителей видео-контента МегаФон ввел тарифы «Слушай» и «Смотри» линейки «Включайся!» с безлимитным трафиком при использовании аудио и видео-ресурсов на смартфоне.

- Современный телеком развивается в направлении растущей индивидуализации услуг. Мы видим, что у каждого абонента свой тип потребления: говорить, слушать музыку, общаться в социальных сетях, или смотреть видео. Своим пользователям мы предлагаем надежные услуги и возможность использовать нужные приложения на условиях безлимитного интернет-доступа на тарифной линейке «Включайся!». Такой подход позволяет пользоваться связью МегаФона на выгодных для клиента условиях, ─ комментирует директор отделения по Республике Башкортостан компании «МегаФон» Дамир Байгильдин.