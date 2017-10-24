Черный список: почему предпринимателям в Башкирии блокируют счета в банках

Медиакорсеть выясняла, что происходит с блокировкой счетов в связи с рассылкой «черного списка» предприятий.

Для предпринимателей Башкирии наступили первые негативные последствия введения «черного списка» предприятий. Центробанк и Росфинмониторинг с июня рассылает его в банки с целью борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. На практике это порой оборачивается торможением, а то и остановкой развития малого бизнеса в регионе.

В список «сомнительных» клиентов изначально попали около 200 тысяч российских предпринимателей. К октябрю эта цифра перевалила за миллион. Изначально реестр создавался с информационной целью. В него попадают компании и физлица, которые по каким-либо причинам получили отказа в проведении операций. О них банки информируют Росфинмониторинг. Он перадает информацию в Центробанк, который рассылает письма кредитным организациями. Сообщения от регулятора о таких «сомнительных клиентах» по сути ни к чему банки не обязывают, однако многие воспринимают это не иначе как «указ сверху». Итог – массовая блокировка счетов и невозможность бизнесу продолжать свою работу. В Башкирии такие случаи тоже не единичны: так, например, только в региональное отделение «Опоры России» за последние несколько месяцев поступило порядка 50-ти обращений.

Счета фирмы 38-летней Альфии Загидуллиной заблокировали в сентябре. (фамилия изменена). Предприниматель сразу обратилась в другой банк (у заблокированных фирм остается право обращаться в другие кредитные организации – прим.ред.). Однако там ситуация повторилась, причем произошло это еще быстрее, чем в первый раз. Подозрение банка вызвало то, что на счете было слишком мало средств.

- У меня проект только в стадии запуска, там еще денег как таковых нет, а уже блокировки счетов, - возмущается Альфия. – Что-то мелкое, какие-то налоги, я конечно платила, бухгалтерия у меня ведет. Но так, как они хотят – 0,9 процента от всей моей выручки, я не могу себе этого позволить. Теперь мы, грубо говоря, вынуждены из банка в банк шататься, пока нас не попросят оттуда уйти. На практике же мы вынуждены вновь возвращаться к наличному расчету с контрагентами, другого выхода у нас сейчас нет.

Банки не всегда блокируют счета сразу. Изначально они рассылают компаниям письма с просьбой подтвердить операцию. Однако реакция на это письмо должна быть незамедлительной, иначе последует блокировка. И это доставляет предпринимателям не меньше проблем.

35-летний Динар Альмухаметов (фамилия изменена – прим.ред.) открыл свою строительную компанию около полугода назад. Пока он запускает свой проект, налоги выходят небольшие, и вопросы у банков тоже возникают. До блокировка пока не дошло, но письма с просьбой о подтверждении различных операций приходят регулярно.

- Это тоже занимает время, то есть я должен вместо того, чтобы идти работать, бежать в банк, - говорит он. - А что делать, если не можешь принести это письмо, человек ведь может в отъезде быть. Он часто не может именно в этот же день, когда его попросили принести документы, взять и принести их. Они пишут, когда нужно принести подтверждение, и сроки очень сжатые. И так делают все банки, и ссылаются они на Центробанк и Росфинмониторинг. Они говорят: мы готовы с вами работать, но у нас такие-то проблемы (с Росфинмониторингом и Центробанком – прим.ред.)

По словам предпринимателя, платить много налогов он сейчас просто не может. Объясняет он это тем, что на начальном этапе работы компании приходится закупать товары, искать помещения, делать ремонт.

- Полгода это не тот срок, когда получаешь какие-то сверхприбыли, - говорит Альмухаметов. - Мы платим налоги, отчитываемся, но это цифра, может быть, не внушает доверия, либо она какая-то несолидная по сравнении с другими организациям. Но это реальная цифра, которая получена нами в ходе хозяйственной деятельности. Хотелось бы, чтобы наши налоговые органы шли нам навстречу, чтобы понимали, что возникают такие проблемы от того, что пытаешься работать.

Руководитель регионального отделения общественной организации «Деловая России» Айдар Зубаиров прокомментировал ситуацию так:

- Банки в этой ситуации работают в соответствии с законодательством. Если Росфинмониторинг прислал информацию о том, что какие-то организации замешаны в выводе денежных средств, финансировании терроризма, то по закону такие юридические лица должны блокироваться. Со стороны Центробанка, Росфинмониторинга это направляется как приказ, поэтому банки должны исполнять его в соответствии с законодательством.

Введение такой меры – общемировая практика. Россия должна это делать в рамках международных обязательство по защите от отмывания денежных средств. И мы здесь лишь догоняем те практики, которые есть во всем мире. В России последовательно и жестко борются с теневым оборотным капиталом. С каждым годом все больше и больше нормативов, которые сокращают поток нелегальной наличности. То, что сейчас происходит, - лишь часть плана по выводу бизнеса на прозрачные рельсы. Бизнес должен понимать, что надо платить налоги и работать по правилам.

При этом в общем потоке подобных блокировок зачастую попадаются и "нормальные" компании, которые в силу своей начальной деятельности не успели формально уплатить те или иные налоги. Это нормальная практика, и после предоставления документов банки оперативно разблокируют расчетные счета.

Подобного мнения придерживаются и в местном отделении «Альфа-банка».

- Начиная со второго квартала 2017 года на наш взгляд количество мер по 115-ФЗ в отношении клиентов увеличилось, - сообщили Медиакорсети в «Альфа-банке». - Основная причина этого - поступление списков клиентов от ЦБ РФ в рамках 550-П, что позволило банкам оперативно узнавать информацию об отказах в операциях клиентов другими кредитными организациями. Кроме того согласно рекомендаций ЦБ РФ 18-МР и 19-МР ужесточились требования к ряду признаков операций клиентов, которые могут свидетельствовать об их сомнительном характере. Так, например, оценка доли минимальных налоговых отчислений выросла с 0,5% до 0,9%.

- В какой степени решение о блокировке счета юрлица из этого списка определяется внутренней политикой банка, а в какой – требованиями регулятора?, - спросили мы у представителя банка. - Какие организации чаще попадают под действие этих санкций – крупный бизнес или малый и средний бизнес?