В Башкирии на ремонт четырех дорог будет направлено более 296 миллионов рублей

В Башкирии на ремонт четырех дорог будет направлено более 296 миллионов рублей
В Башкирии на ремонт четырех дорог будет направлено более 296 миллионов рублей
Сегодня, 19:42ЭкономикаИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Подрядчиков для выполнения данных работ Управление дорожного хозяйства отберет на аукционах 6 октября.

На сайте госзакупок размещена информация о четырех аукционах, предметом которых является отбор подрядчика на ремонт дорог в трех районах региона. Отбирать подрядчиков Управление дорожного хозяйства будет уже 6 октября на четырех аукционах. Длина подлежащих ремонту дорог – почти 14 километров, а именно 13,8.

В среднем длина участка каждой из четырех дорог, которые мы перечислим далее составил от 4,3 до 5 километров. Отмечается, что заказчику нужны гарантии. Пятилетняя гарантия необходима на нижний слой покрытия, четырехлетнюю требуют заказчики на верхний слой, понадобится гарантия и на обочины – скором 2 года.

Начальная, она же максимальная стоимость четырех контрактов составит 296,6 миллионов рублей. О каждом из них по порядку. Ремонт дороги Уфа-Инзер-Белорецк предполагает затраты в 68 миллионов рублей. Дорога Булгаково-Бузовьязы должен обойтись в 70 миллионов рублей. Стоимость ремонта дороги Дмитриевка-Кушнаренково в Кушнаренковском же районе республики предполагает траты в размере 63,5 миллионов рублей Четвертая дорога Благовещенск-Павловка в Благовещенском районе Башкирии требует 95,1 миллиона рублей.

Вышеуказанные затраты будут профинансированы из бюджета Башкирии. Ремонт трасс будет осуществлен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работы по ремонту дорог Уфа-Инзер-Белорецк и Дмитриевка-Кушнаренково необходимо провести с 1 января до 15 сентября 2022 года Две дороги, Булгаково-Бузовьязы и Благовещенск-Павловка планируют ремонтировать в аналогичный вышеуказанному периоду 2023 года.

Напомним о том, что 16 сентября 2021 года стало известно о том, что Башкирия получит 178 миллионов рублей на ремонт дорог из резервного фонда. На 178 миллионов запланировано отремонтировать 14 дорог по Башкирии. Дороги в это число входят и муниципального и регионального значения.

Выделил на эти цели средства резервный фонд по распоряжению Российского правительства. Отметим, что в списке этих дорог находятся и участки трасс федерального значения, М-5 и М-7. Общая протяженность дорог, которые будут отремонтированы составит 22,5 километров.

Сентябрь стал весьма щедрым в плане выделения средств на ремонт дорог. Так, в начале месяца на ремонт дорог внутри региона выделили 64,8 миллиона рублей. Данная информация также появилась на сайте госзакупок, сообщалось, что ремонт будет осуществляться на участке автодороги Уфа-Чишмы, а именно дорогу Березовка-Нижегородка.

Вышеуказанные работы затронут улицы села Нижегородка: Дружбы, Южная, Центральная, Садовая, Вишневая и Низамутдинова.Приступить к работам подрядчикам 1 апреля 2022 года, а завершить их необходимо к 1 сентября следующего года.

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