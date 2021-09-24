Татьяна Минеева стала модератором круглого стола в рамках AlumForum 2021

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил решить вопрос по запуску механизмов РОП. Предполагается, что компании, использующие алюминиевую тару, будут платить экосбор, либо сами займутся ее утилизацией. Средства, которые будут собраны в рамках экосбора, планируется направить на строительство заводов по переработке отходов, которые, в свою очередь, станут новыми налогоплательщиками. По мнению аналитиков, экосбор может ежегодно приносить федеральному бюджету порядка 42 млрд рублей. Однако эксперты уверены, что для ускорения процесса запуска необходимо организовать обмен практиками и опытом. Также один из участников круглого стола заявил, что необходимо вовлечь в процесс раздельного сбора мусора как можно больше граждан. По его словам, в Европе аналогичный процесс занял около сорока лет.