Деньги из воздуха: как сложится судьба криптовалты в России

По словам первый зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова, в России начали работать с банковской системой, чтобы она тормозила платежи в пользу обменных пунктов и криптобирж. И хотя жажда легких и иногда очень больших денег провоцирует людей на необдуманные поступки, эксперты не спешат винить во всем криптобиржу.