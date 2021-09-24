Деньги из воздуха: как сложится судьба криптовалты в России

По словам первый зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова, в России начали работать с банковской системой, чтобы она тормозила платежи в пользу обменных пунктов и криптобирж. И хотя жажда легких и иногда очень больших денег провоцирует людей на необдуманные поступки, эксперты не спешат винить во всем криптобиржу.
Эксперты подчеркивают, что инвесторы-любители зачастую не могут адекватно оценивать собственные риски и отдают предпочтение финансовым инструментам с наибольшей доступной волатильностью (характеризует изменчивость цены на что-либо), а это может очень быстро обнулить депозит.
И если с нелегальными обменниками все более-менее ясно, то в самом факте покупки и владения криптовалютой нет ничего незаконного. Значит, Центральный Банк допускает блокировку вполне законных операций граждан России? Методические указания о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — физических лиц предписывает банкам следить за откровенно мошенническими операциями, которые имеют четкие признаки.
Эксперты считают, что подобные заявления делаются не просто так:
— Правительству перед принятием важных и неоднозначных решений важно знать будущую реакцию общества, чтобы понимать, какие меры народ проглотит, а с какими возникнут проблемы. <…>. Репутационный ущерб от подобных экспериментов минимальный — люди не принимают всерьёз слова, сказанные политиками и чиновниками второго эшелона «в порядке бреда». А зря. Именно по таким высказываниям можно спрогнозировать будущую политику.
Как российская экономика планирует работать с криптовалютой в ближайшем будущем? В начале 2022 года ЦБ запускает пилотный проект по цифровому рублю, основанному на аналогичной технологии блокчейна, и поэтому главному банку страны желательно избавиться от любых ассоциаций цифрового рубля с биткоином и по возможности исключить конкуренцию.
Подробнее — в материале «Новых известий».