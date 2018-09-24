В Башкирии выделили 160 млн рублей на зарплату работникам детсадов и яслей
Сегодня, 12:15ЭкономикаТатьяна Майорова
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Иначе показатели майских указов могли быть не достигнуты.
Сегодня, 24 сентября, на оперативном заседании правительства Башкирии премьер-министр Рустэма Марданов сообщил, что из бюджета республики буду выделены 160 млн рублей для повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных дошкольных учреждений, а также общеобразовательных учебных заведений, в которых есть дошкольные группы.
Как пояснил премьер-министр региона, это связано с необходимостью достичь показатели, установленные майскими указами президента страны.
Кстати, среднемесячная зарплата в Башкирии за январь-июль текущего года составила, по официальным данным, 32 105 рублей, она выросла в сопоставлении с уровнем прошлого года на 108%.
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