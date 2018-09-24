Проблемы птицеводства спровоцировали ухудшение ситуации в сельском хозяйстве Башкирии

Сегодня, 24 сентября, на оперативном совещании в правительстве премьер-министр Рустэм Марданов сообщил о падении показателей производства продукции сельского хозяйства в Башкирии.

По официальным данным, за январь-август текущего года производство сельхозпродукции в Башкирии снизилось на 2,4%. На этом показателе, по словам Рустэма Марданова, отразилось прекращение работы Башкирского птицеводческого комплекса имени М.Гафури, производившего индюшатину, а также сложности, возникшие в других птицеводческих хозяйствах.

- Есть надежда, что в четвертом квартале по итогам сбора и переработки урожая ситуация изменится в лучшую сторону. На это нужно обратить особое внимание, - сказал премьер-министр. – В любом случае плановый показатель 102,3% для сельского хозяйства меняться не будет.