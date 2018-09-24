Голикова: выдача маткапитала может быть продлена и после 2021 года

Маткапитал обеспечивает финансовое благосостояние российских семей. Об этом пишет RNS.

Вице-премьер отметила, что не хочет предвосхищать события. Однако, по ее мнению, программа маткапитала будет продлена и после 2021 год. Денежные выплаты мотивируют россиян заводить детей. С начала 2019 года в РФ стартуют сразу 12 нацпроектов. Одним из них станет программа «Демография».

Власти хотят к 2024 года увеличить рождаемость в стране. Сейчас данный показатель практически не меняется. Всему виной демографический провал 1990-х годов. Материнский капитал с пособием на первого ребенка оказывают серьезное влияние на рождаемость в России.