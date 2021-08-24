Украине нельзя ссориться с «Газпромом», и ей придется с этим смириться – экономист

Российские специалисты заявляют о том, что Россия осилит поставки газа в Европу даже без участия Украины. Но у официального Киева, несмотря на сопротивления строительству СП-2, нет причин ссориться с российской стороной.

«Москва сумеет соблюсти свои обязательства по поставкам топлива в ЕС даже в случае отказа Киева от транзита по своей территории», - слова представителя МИДа Дмитрия Биричевского цитирует infox.ru со ссылкой на РИА «Новости». Однако и Биричевский, и другие эксперты сомневаются, что Украина откажется от газового транзита. Так, экономист Наталья Мильчакова напомнила, что Киев не хочет терять доходы от транзита топлива по своей территории. Специалист отмечает, что поставки газа в ЕС растут, и украинская ГТС может еще долго использоваться для транспортировки топлива. Однако в случае ее износа Киев вряд ли сможет обойтись своими силами, ведь на модернизацию системы нужны большие средства. И скорее всего этим займется «Газпром». Вот почему Киеву придется надолго смириться с тем, что ему нельзя портить отношения с «Газпромом», подчеркнула Мильчакова в беседе в ФАН.

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