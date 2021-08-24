Цены на нефть продолжают расти

Цены на нефть продолжают расти

Цены на нефть продолжают расти

Сегодня, 02:13
Экономика
Фото: pxhere.com
В понедельник, 23 августа, стоимость нефти в ходе торговой сессии на мировом рынке продолжает расти.

Фьючерс на «легкую» нефть марки WTI с октябрьской поставкой подорожал на 1,9 процента. По состоянию на 8:43 по московскому времени баррель стоил 63,32 доллара.

Октябрьский контракт на эталонное «черное золото» Brent тоже стал дороже — утром 23 августа за «бочку» давали на 1,9 процента больше, чем на момент закрытия предыдущей торговой сессии. Стоимость барреля нефти Brent достигла отметки в 66,42 доллара, пишет RT.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович отметил, что пандемия коронавируса сейчас по-прежнему оказывает на сырьевые рынки основное влияние.

«Пробуксовка» массовой вакцинации наряду с возникновением новых штаммов коронавируса приводят, например, к приостановке сроков открытия авиасообщения между странами. Станислав Митрахович акцентировал внимание на том, что на него приходится до 10 процентов общемирового потребления нефти.

Между тем, чего-либо критичного в текущих нефтяных котировках эксперт не видит. Он отметил, что по меркам последних пяти лет нынешнюю стоимость энергоносителя можно считать «хорошей».

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