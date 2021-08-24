Цены на нефть продолжают расти

«Пробуксовка» массовой вакцинации наряду с возникновением новых штаммов коронавируса приводят, например, к приостановке сроков открытия авиасообщения между странами. Станислав Митрахович акцентировал внимание на том, что на него приходится до 10 процентов общемирового потребления нефти.