Цены на нефть продолжают расти

Фьючерс на «легкую» нефть марки WTI с октябрьской поставкой подорожал на 1,9 процента. По состоянию на 8:43 по московскому времени баррель стоил 63,32 доллара.
Октябрьский контракт на эталонное «черное золото» Brent тоже стал дороже — утром 23 августа за «бочку» давали на 1,9 процента больше, чем на момент закрытия предыдущей торговой сессии. Стоимость барреля нефти Brent достигла отметки в 66,42 доллара, пишет RT.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович отметил, что пандемия коронавируса сейчас по-прежнему оказывает на сырьевые рынки основное влияние.
«Пробуксовка» массовой вакцинации наряду с возникновением новых штаммов коронавируса приводят, например, к приостановке сроков открытия авиасообщения между странами. Станислав Митрахович акцентировал внимание на том, что на него приходится до 10 процентов общемирового потребления нефти.
Между тем, чего-либо критичного в текущих нефтяных котировках эксперт не видит. Он отметил, что по меркам последних пяти лет нынешнюю стоимость энергоносителя можно считать «хорошей».