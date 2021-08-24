«Садовому кольцу» выделены компенсационные участки в счет достройки ЖК «Белая река»

Министерство строительства и архитектуры Башкирии заключило соглашение с «СК Перспектива» (дочерняя компания ГК «Садовое кольцо»), в котором регламентированы порядок и сроки финансирования строительства двух секций ЖК «Белая река». По ЖК «Дом на Ленина» будет подписано дополнительное соглашение, которое регламентирует порядок и сроки финансирования строительства, в свою очередь, оно также будет опубликовано в соцсетях застройщика.
По соглашению с Министерством строительства и архитектуры РБ мы берем на себя обязательства по финансированию завершения строительства этого проблемного объекта на сумму 390 553 190 (триста девяносто миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи сто девяносто) рублей. Но самое важное это то, что 385 человек смогут получить свои квартиры уже в 3 квартале 2022 года, такое сообщение появилось на страницах ГК «Садовое кольцо – Госстрой» в социальных сетях.
Данное соглашение является дополнением к разработанной ранее «Дорожной карте», в которой были отражены графики начала и окончания строительства следующих объектов, оставшихся в качестве тяжкого наследия скандально известного девелопера «Госстрой»: ЖК «Белая Река» (секции В и Г), ЖК «Дом на Ленина», ЖК «Эрмитаж. Горсовет» (секции 4 и 5).
Неделю назад в открытом доступе появилась информация о том, что в «Дорожную карту» были внесены изменения. Как уточнили представители минстроя Башкирии, это было вызвано объективными причинами. Подробные разъяснения по этому поводу были опубликованы на сайте ведомства.
В первую очередь, из-за трудностей с выделением компенсационных участков – процесс занял больше времени, чем планировалось, поскольку Закон о МИП (масштабных инвестиционных проектах), в рамках которого ГК «Садовое кольцо» достраивает проблемные дома, в Башкортостане применяется впервые, говорится в комментария минстроя РБ.
Напомним, с чего началась вся эта история. Компания с претенциозным названием «Госстрой» появилась на строительном рынке Башкирии в 2014 году и сразу громко заявивший о себе. Однако в итоге застройщик так и не смог достроить ни одного своего дома. Долгострои от «Госстроя» пополнили список проблемных объектов и добавили новой головной боли руководству Башкирии в 2018 году, когда, казалось бы, постепенно наметился свет в конце тоннеля и проблемы тогдашних обманутых дольщиков в Башкирии стали решаться. Как раз тогда на пост руководителя региона был назначен Радий Хабиров, и решение проблем дольщиков, ряды которых начали пополнять собственники квартир, обещанных «Госстроем», стало одной из первоочередных задач, поставленных перед ним федеральным центром.
После напряженных поисков инвестора Группа компаний «Садовое кольцо» согласилась им стать. Компания выразила готовность даже вложить собственные средства в долгострои, рассчитывая возместить свои инвестиции за счет получения компенсационных участков по программе «Масштабных инвестиционных проектов» для ведения жилищного строительства в Уфе.
Как следует из последних официальных сообщений, компенсационные участки по большинству жилых комплексов уже согласованы, в данный момент ведется процесс их оформления в соответствии с требованиями законодательства.
В соответствии с текущей редакцией «Дорожной карты» сроки окончания строительства «долгостроев от «Госстроя», которыми теперь занимается ГК «Садовое кольцо», в данный момент выглядят так:
Учитывая, что застройщиком ГК «Госстрой» не исполнены обязательства перед участниками долевого строительства объектов, а также в связи с многочисленными обращениями граждан, Минстроем республики проводятся мероприятия по включению объектов строительства: ЖК «Эрмитаж. Горсовет», ЖК «Дом на Ленина», ЖК «Белая река» и ЖК «Московский» в Единый реестр проблемных объектов, сообщил заместитель министра строительства и архитектуры Артем Ковшов.
Известно, что разрабатывается отдельная «Дорожная карта», касающаяся строительства ЖК «Московский», этот процесс проходит «с привлечением всех ответственных за реализацию проекта сторон».
- На сегодняшний день утвержден актуализированный план-график по завершению строительства проблемных объектов на территории Башкортостана, в котором также присутствую объекты ГК «Госстрой», включая ЖК «Московский». Согласно документу - восстановить права граждан, купивших квартиры в жилом комплексе «Московский», планируется не позднее 2023 года. Как только детализированная «дорожная карта» по ЖК «Московский» будет разработан и пройдет согласование, всю необходимую информацию доведем до граждан, - пояснил Артем Ковшов.
Резюмируя вышесказанное, уточним: сейчас ГК «Садовое Кольцо» выполняет обязательства по четырем объектам «Госстроя»: «Московский», «Эрмитаж Горсовет», «Белая река», «Дом на Ленина». В общей сложности речь идет о почти 2,5 тысячах квартир. Отметим, что ГК «Садовое кольцо» тем временем уже начало постепенно вкладывать средства в вышеупомянутые долгострои еще до заключения соглашений по ним, в том числе, чтобы подтвердить твердость своих намерений, как отмечают в компании. По состоянию на сегодняшний день в рамках программы «МИП» в общей сложности ГК «Садовое кольцо» инвестировало в проблемные объекты «Госстроя» уже более 500 млн рублей из своего бюджета и передало дольщикам около 850 квартир: в секциях №2 и №3 ЖК «Эрмитаж. Горсовет», в секциях А и Б ЖК «Белая река». Репортажи о новосельях в ЖК «Эрмитаж Горсовет» и ЖК «Белая река» мы публиковали ранее.
Кстати, как считают специалисты, ситуацию вокруг ЖК «Московский» может несколько осложнить уголовное дело, возбужденное по заявлениям дольщиков против неустановленных пока представителей руководства строительной компании «Городские проекты» (входит в группу компаний «Госстрой» предпринимателя Кирилла Бадикова). Об этом стало известно в конце июля. Потерпевшими по делу признаны 289 человек, заключивших договоры долевого участия в строительстве жилого дома. Дом входит в состав ЖК «Московский». Согласно материалам дела, общий объем ущерба, причиненного потерпевшим, превышает 820 млн рублей.
В следкоме надеются выяснить, куда пропали средства дольщиков, не дождавшихся квартир в положенный срок. В то же время известно, что ГК «Садовое кольцо» заявила о сотрудничестве со следствием, организовав передачу документов по делу «Госстроя» для оперативного решения в пользу дольщиков. При этом следственные действия, предполагающие масштабную выемку документации и прочие мероприятия, могут притормозить решение вопроса о достройке объекта.