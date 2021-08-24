«Садовому кольцу» выделены компенсационные участки в счет достройки ЖК «Белая река»

Резюмируя вышесказанное, уточним: сейчас ГК «Садовое Кольцо» выполняет обязательства по четырем объектам «Госстроя»: «Московский», «Эрмитаж Горсовет», «Белая река», «Дом на Ленина». В общей сложности речь идет о почти 2,5 тысячах квартир. Отметим, что ГК «Садовое кольцо» тем временем уже начало постепенно вкладывать средства в вышеупомянутые долгострои еще до заключения соглашений по ним, в том числе, чтобы подтвердить твердость своих намерений, как отмечают в компании. По состоянию на сегодняшний день в рамках программы «МИП» в общей сложности ГК «Садовое кольцо» инвестировало в проблемные объекты «Госстроя» уже более 500 млн рублей из своего бюджета и передало дольщикам около 850 квартир: в секциях №2 и №3 ЖК «Эрмитаж. Горсовет», в секциях А и Б ЖК «Белая река». Репортажи о новосельях в ЖК «Эрмитаж Горсовет» и ЖК «Белая река» мы публиковали ранее.