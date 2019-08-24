За неделю в Башкирии подорожала капуста и подешевела колбаса
Самый дорогой продукт Башкирии – чай, самый дешевый – соль.
«Башкортостанстат» опубликовал результаты еженедельного мониторинга цен за неделю с 12 по 19 августа 2019 года. За этот период заметнее всего подорожала капуста, прибавив в цене 5,1% до 27,92 руб за кило. В это же время сильнее всего подешевела морковь – минус 5,2% до 31,66 руб за килограмм.
Самый дорогой продукт питания, согласно исследованию – чай. Средняя цена за килограмм черного напитка – 786 рублей. Для потребителя, скорее всего, это не сильно заметно, так как чай покупается в граммах.
Гораздо заметнее для кошелька и семейного бюджета цены на другие продукты питания. Средняя цена килограмма сыра – более 500 рублей, масла сливочного более 550 рублей, колбасы более 400 рублей, конфет почти 300 рублей. Так что внукам приехать к бабушке чай с блинчиками и конфетами, да бутерброды с колбасой – будет накладно для бабушкиной пенсии.