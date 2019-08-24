Следствие ведет управдом: уфимка раскрыла главную тайну капремонта домов в Башкирии

Взяться за такое муторное дело, как изучение порядка проведения капремонта во всех домах Советского района Уфы, Любовь Николаевну Ахмедрахимову, которая является председателем совета многоквартирного дома № 51 по бульвару Ибрагимова, заставила ситуация с капремонтом в её доме.

— Все чиновники как мантру твердят с экранов и из других СМИ нам про критерии очередности, мониторинг технического состояния дома и т. д. А на самом деле они сами этими критериями пренебрегают! — заявила Любовь Николаевна Медиакорсети. К слову, ей 59 лет, работала раньще инженерои. Сейчас на пенсии, но продолжает работать и при этом находит время заниматья делами своего дома.

Кап-кап-ремонт

Начнем рассказ обо всем по порядку. Понадобится небольшой экскурс в жилищно-коммунальную историю.

Вообще-то, жилые дома в Башкирии, начиная с 2006 года, ремонтировались по разным программам, и строчка «капитальный ремонт» в квартплате собственников жилья присутствовала всегда. В то же время капремонт, проводимый до принятия закона № 694-з от 28 июня 2013 года, был, как правило, выборочный. Его объемы утверждались каждый год администрацией Уфы и финансировались либо из федерального бюджета по закону субсидирования 185-ФЗ, либо в рамках Адресной программы выборочного капитального ремонта по утвержденному титульному списку домов в каждом районе города. Источником финансирования являлся единый фонд, формируемый за счет взносов, которые собирают со всех собственников многоквартирных домов Башкирии.

На основании новой республиканской программы капитального ремонта, принятой в республике в 2013 году, в Башкирии была создана специализированная некоммерческая организация — фонд «Региональный оператор РБ».

Правительство Башкирии 27 декабря 2013 года утвердило Республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на период с 2014 по 2043 годы. Согласно этому документу срок реализации программы капитального ремонта разбивался на шесть этапов:

1-й этап: 2014–2018 годы;

2-й этап: 2019–2023 годы;

3-й этап: 2024–2028 годы;

4-й этап: 2029–2033 годы;

5-й этап: 2034–2038 годы;

6-й этап: 2039–2043 годы.

С этого момента жильцы многоэтажек стали ждать ремонта как манны небесной. Обитатели дома №51 по бульвару Ибрагимова в Уфе (обычной «хрущевки», построенной в середине прошлого века) не стали исключением. Но, в какой-то момент что-то пошло не так.

Постановлением правительства Башкирии № 634 от 27 декабря 2013 года по этому дому первоначально были определены плановые периоды проведения капитального ремонта в следующие сроки:

ремонт крыши — 2014–2018 годы;

ремонт фасада — 2019–2023 годы;

ремонт системы отопления — 2014–2018 годы;

ремонт системы электроснабжения — 2014–2018 годы;

ремонт системы газоснабжения — 2019–2023 годы;

ремонт систем водоснабжения и водоотведения — 2014–2018 годы.

— То есть первоначально в период с 2014 по 2018 годы в нашем доме планировалось провести четыре вида капитального ремонта, мы этому были очень рады, — продолжает рассказ Любовь Николаевна Ахмедрахимова. — Каково же было наше разочарование, когда в 2016 году на сайте Регионального фонда капитального ремонта РБ в закладке «Найди свой дом» краткосрочной Республиканской программы капремонта на 2016 год появилась информация, что наш дом включен в программу выборочного капитального ремонта.

На сей раз всё выглядело совершенно иначе, дом № 51 переместился почти в «хвост» программы.

Теперь ситуация с капремонтом дома № 51 по бульвару Ирагимова выглядела следующим образом:

ремонт крыши — 2026–2028 годы;

ремонт фасада — 2026–2028 годы;

ремонт системы отопления — 2035–2037 годы;

ремонт системы электроснабжения — 2026–2028 годы;

ремонт системы газоснабжения — срок не указан;

ремонт систем водоснабжения и водоотведения- 2016 год

Таким образом для дома № 51, по сути, оказался реально утвержден всего один вид капремонта — замена системы холодного и горячего водоснабжения и канализации на сумму 1 400 000 рублей, а до остальных видов капремонта еще не факт, что дело дойдет при нашей-то жизни.

Критерий критерию рознь

Нет сомнений, что с таким положением дел столкнулись собственники многих многоквартирных домов в республике, которые тоже, как и Любовь Николаевна, стали искать ответы на свои вопросы в разных инстанциях, начиная с муниципалитета и заканчивая прокуратурой, следкомом и администрацией главы региона. И тоже, наверняка, получали невнятные отписки.

— Я писала письма и от своего имени, и коллективные, от имени жильцов, просила ответить, почему с нами так поступили. В ответ получала как под копирку сделанные ответы, которые можно назвать отписками. В них не было ответов на наши основные вопросы! — возмущается Любовь Николаевна.

А вопросы были следующие:

Во-первых, по какой причине и исходя из каких критериев дому № 51 по бульвару Ибрагимова были уменьшены запланированные виды капремонта с четырех до одного?

Во-вторых, по какой причине и исходя из каких критериев плановые периоды проведения работ по капремонту дома № 51 были изменены с 2014–2018 гг. на 2026–2028 гг. и даже на 2035–2037 гг.?

В-третьих, где можно получить полную информацию по капремонту общего имущества дома, касающуюся четких критериев очередности, а также данные мониторинга технического состояния дома? На основании каких критериев основные виды капитального ремонта дома оказались отодвинуты практически в самый конец программы?

Многолетняя переписка с чиновниками всех уровней так и не помогла получить ответы на все поставленные вопросы.

Главными критериями определения очередности проведения капремонта являются год ввода дома в эксплуатацию и результаты мониторинга технического состояния дома. При этом критерий «Полнота поступлений взносов собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» используется при актуализации программы. А такой критерий, как «Дата последнего проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме», используется при утверждении программы в виде поправочного коэффициента.

Из полученных официальных ответов Любовь Николаевна узнала, что по установленным правилам мониторинг технического состояния дома должны проводить представители министерства ЖКХ, НКО Фонд «Региональный оператор РБ», органов местного самоуправления и ответственное лицо по дому (в данном случае это и есть сама Любовь Ахмедрахимова).

Но на деле все оказалось иначе!

«Техническая ошибка»

С одной стороны, по закону так просто взять и выкинуть дом, включенный в первоначальный поэтапный долгосрочный план капитального ремонта, вроде бы нельзя. Чтобы перенести сроки капремонта, нужны веские причины и убедительные доказательства!

Но с другой стороны, на примере своего дома Любовь Николаевна выяснила, что установленные правила не соблюдаются и попираются чиновниками в угоду иным соображениям.

— Никто — ни Министерство ЖКХ, ни Региональный оператор РБ, ни УЖХ Советского района Уфы, как управляющая компания нашего дома — как мы ни просили, нам так и не предоставили данные технического мониторинга нашего дома, позволившие столь кардинально изменить сроки работ, — констатирует промежуточные итоги своего расследования Любовь Ахмедрахимова.

Наиболее информативным оказался ответ заместителя министра ЖКХ РБ Альфреда Зиннатуллина, из которого следовало, что изменение плановых периодов проведения капремонта в доме № 51 по бульвару Ибрагимова произошло «при актуализации региональной программы капитального ремонта в 2015–2016 гг. в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.06.2015 г. № 176-ФЗ». Основанием для этого якобы стали протокол общего собрания собственников помещений от 27 мая 2015 года и фактический уровень собираемости средств на капремонт жильцами дома, накопленных на счете регоператора.

Любовь Николаевна и ее соратники по борьбе за капремонт без труда выяснили, что протокол общего собрания был сфальсифицирован! Они подозревают в этом управляющую компанию. По данному поводу было возбуждено уголовное дело, которое так толком ничем и не закончилось.

— В качестве дополнения Министерством ЖКХ РБ был дан еще один ответ за подписью Альфреда Зиннатуллина, из которого следует, что в первоначальной версии Республиканской программы для нашего дома действительно планировалось четыре вида капитального ремонта, — продолжает повествование Любовь Николаевна. — По словам Зиннатуллина, проверка выяснила, что это была «техническая ошибка». Её устранили, и в итоге нам пока сделан в 2016 году лишь один вид ремонта на сумму 1,5 млн. рублей. Все остальные виды ремонта отодвинули на задворки программы.

Больше всего Любовь Николаевну возмутило мнение Альфреда Зиннатуллина о том, что уровень собираемости средств на капремонт в ее доме «не очень». В письме собственникам было предложено досрочно погасить долг в 1,5 млн. рублей, после чего, возможно, им еще проведут какой-либо вид капремонта.

Тут следует отметить, что по отношению к этому дому такие претензии, мягко говоря, неуместны, потому что не так давно его жильцы даже совместно погасили долги за трех неплательщиков, чтобы попасть в программу комплексного ремонта подъездов. Мы рассказывали об этой истории. Так что к долгам тут относятся весьма и весьма трепетно.

— Таким образом из всех полученных от должностных лиц ответов следует, что перенос сроков по капремонту нашего дома в самый конец программы был осуществлен в нарушение статьи 168 Жилищного кодекса РФ и утвержденного правительством РБ Порядка проведения мониторинга технического состояния МКД. Это было сделано на основании сфальсифицированного протокола общего собрания и необоснованного мнения о малой собираемости взносов собственников, — подытожила своё эпистолярное общение с чиновниками Любовь Николаевна.

Синдром «показухи»?

…И тогда, разозлившись не на шутку, Любовь Николаевна решила выяснить, как в целом проходит ремонт домов в Советском районе Уфы. Она скрупулезно собрала всю информацию с 2014 до 2019 годы в различных открытых базах и выяснила совершенно потрясшую ее информацию.

Оказывается, существуют дома, в которых капремонт проводится ре-гу-ляр-но!

При этом все критерии игнорируются. Очевидно, что их перевешивает какая-то иная причина, которая не прописана ни в каких правилах, но является ключевой при принятии решений.

Пересказывать детали расследования, проведенного Любовью Ахмедрахимовой, не будем. Для экономии места и времени мы полностью публикуем ее труд во вложении. Кому интересно — почитайте. Поверьте, оно того стоит!

Мы попросили прокомментировать ситуацию руководителя общественной организации «Уфасити.ми» Вадима Белякова, который уже много лет варится в котле жилищно-коммунальных проблем и по мере сил помогает горожанам решать их.

— Любовь Николаевна — молодчина, провела такую масштабную работу! — отметил сразу Вадим. — Проблема, с которой столкнулась она, вполне типична. Многие люди, попав в похожую ситуацию, тоже начинают писать письма, ходить по инстанциям, но потом, как правило, машут на всё рукой, потому что пробить бюрократическую стену им не под силу.

Вадим внимательно изучил собранные Любовью Ахмедрахимовой списки домов, в которых был проведен капремонт по несколько раз, и нашел этому весьма простое объяснение.

— Если вы обратите внимание на адреса этих домов, то заметите, что они расположены на так называемой «красной линии», — говорит наш эксперт. — Это и есть ответ на вопрос Любови Николаевны о том, почему там ремонт проводился несколько раз, а ее дом отодвинули в край списка.

Разумеется, капремонтом на совесть такие регулярные ремонтные работы в одних и тех же домах тоже назвать нельзя, поскольку зачастую речь идет о проведении ремонта фасадов и кое-где кровли. То есть их подкрашивают, подновляют и т.п., чтобы не стыдно было перед гостями башкирской столицы.

— В данном случае очевидно, что были попраны все критерии, разработанные самими же чиновниками. Никто не учитывал ни очередность, ни полноту поступления взносов, ни иные требования. Руководствовались совершенно другими критериями: так надо руководству города либо республики, — говорит Вадим Беляков. — Об этом никто никогда не будет говорить официально и никто вам этого не подтвердит, но именно так оно и есть на самом деле! Все это понимают и все об этом молчат.

По словам Вадима Белякова, некоторые жильцы многоквартирных домов стали уже догадываться о существовании подобных «странностей» и поэтому перестали перечислять средства на капремонт в «общий котел» в виде единого фонда, курируемого Регоператором. Люди стали аккумулировать эти деньги на отдельных спецсчетах.

Таким образом если условно речь идет о доме выше пяти этажей, то для его жильцов по правилам ставка сбора средств составит в среднем 6 рублей на один квадратный метр. В месяц нужно собрать 120 тысяч рублей, за год эта сумма может достичь уже 1 млн 440 тысяч рублей, а за 20 лет можно набрать сумму, которой даже хватит на строительство нового дома!

— Таких прецедентов — домов, собирающих средства на капремонт на спецсчетах, — пока мало, но они уже есть. И данная тенденция ощутимо бьет по ситуации. Не секрет, что Регоператор уже и без того ощущает серьезный дефицит средств на капремонт. А если из этого «общего котла» отщипываются средства на ремонт фасадов на «красной линии», это еще больше усугубляет положение, — считает Вадим Беляков.

Попытка получить оперативный комментарий на данную тему по телефону у чиновников не увенчалась успехом, нужных специалистов не оказалось на месте. Но в неофициальной беседе сотрудники Регоператора подтвердили, что наша информация очень близка к истине. Мы надеемся все же получить официальные ответы на поставленные вопросы и от Министерства ЖКХ РБ, и от Регоператора. Соответствующие запросы будут им отправлены.

Если дела обстоят так, как говорят Любовь Ахмедрахимова и Вадим Беляков, мы также хотели бы получить официальный ответ на вопрос о том, почему такой регулярный «парадно-выходной» ремонт фасадов и крыш домов на «красной линии» проводится за счет единого фонда капремонта многоквартирных домов? Почему такой ремонт «на показ» не проводится за счет средств из других источников? Очевидно, что средства, затрачиваемые на эти работы, очень нужны жильцам других домов, которые нередко пребывают в действительно бедственном положении.

Наверняка данная информация может заинтересовать и правоохранительные органы.