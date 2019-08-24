Каждая третья фирма в Башкирии убыточная

Как посчитали аналитики российского «Госкомстата», в январе-июне 2019 года почти треть фирм сработала с убытком, это 27,2% от их общего числа. Годом ранее убыточных фирм было меньше – 26,6%.

Если в абсолютных цифрах, то убыток нерентабельных организаций составил 13,9 миллиарда рублей. Это на 0,4% больше, чем в прошлом году.

Что касается прибыльных организаций, то их суммарный сальдированный финансовый результат (прибыль минс убыток) составил 131,7 миллиарда рублей. Это больше на 20,6%, чем в прошлом году.