Потребительские цены в Башкирии за год выросли на 5 процентов

Башкортостанстат представил статистику по текущей инфляции в республике. Согласно данным ведомства, потребительские цены с декабря прошлого года по июнь нынешнего года выросли на 2,4 процента, а за год (июнь 2018 года-июнь 2019) на 5 процентов.

При этом отмечается, что за первую половину 2019 года оборот организаций вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,5 процентов (до 1,82 трлн рублей). Что касается индекса промышленного производства, он составил 4,4 процента.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в первом полугодии 2019 года также на 3,7 процента увеличились объемы строительства, то есть, до 76,5 млрд рублей. Тем временем, изменения не коснулись АПК, они соответствуют уровню первого полугодия прошлого года – 48,8 млрд рублей. Отмечается, что грузооборот транспорта снизился на 4 процента - до 95 млрд тонно-км. На 4 процента увеличился оборот торговли (до 481 млрд рублей), при этом, розничной – на 3,2 процента (до 392,7 млрд рублей), общепита – на 1,3 процента (до 12,3 млрд рублей).