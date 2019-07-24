НБКИ: спрос на кредитные карты у россиян заметно вырос

За три предыдущих месяца банки выдали россиянам порядка 3,02 миллиона новых кредитных карт. Об этом информирует RNS.

Приведенные выше сведения НБКИ передали 4 000 кредиторов. Выяснилось, что наибольшим спросом кредитки пользуются у жителей Москвы. Во втором квартале 2019 года в столице РФ было выдано 192 500 карт, далее идет Подмосковье — 150 900 карт. Третьим регионом по популярности кредиток у населения стал Краснодарский край, где в апреле-июне было выдано 118 200 карт. Четвертая позиция рейтинга досталась Санкт-Петербургу (113 600 кредиток), пятая - Свердловской области (92 700 карт).

Самыми высокими темпами новые кредитные карты с апреля по июль нынешнего года выдавались в ХМАО (+33,3%), Крыму (+26,4%), Удмуртии (+23,3%), Санкт-Петербурге (+21,7%) и Краснодарском крае (+19%). В ряде регионов темпы выдачи кредиток снизились. Речь в частности идет о Волгоградской области (-5,9%) и Кемеровской области (-0,1%).