НБКИ: спрос на кредитные карты у россиян заметно вырос
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле-июне текущего года в Российской Федерации было выдано на 12% кредиток больше чем за аналогичный период 2018 года.
За три предыдущих месяца банки выдали россиянам порядка 3,02 миллиона новых кредитных карт. Об этом информирует RNS.
Приведенные выше сведения НБКИ передали 4 000 кредиторов. Выяснилось, что наибольшим спросом кредитки пользуются у жителей Москвы. Во втором квартале 2019 года в столице РФ было выдано 192 500 карт, далее идет Подмосковье — 150 900 карт. Третьим регионом по популярности кредиток у населения стал Краснодарский край, где в апреле-июне было выдано 118 200 карт. Четвертая позиция рейтинга досталась Санкт-Петербургу (113 600 кредиток), пятая - Свердловской области (92 700 карт).
Самыми высокими темпами новые кредитные карты с апреля по июль нынешнего года выдавались в ХМАО (+33,3%), Крыму (+26,4%), Удмуртии (+23,3%), Санкт-Петербурге (+21,7%) и Краснодарском крае (+19%). В ряде регионов темпы выдачи кредиток снизились. Речь в частности идет о Волгоградской области (-5,9%) и Кемеровской области (-0,1%).
Аналитики указывают, что хоть число выданных карт увеличивается, темпы роста количества выдачи новых кредиток постепенно падают. Так в третьем квартале минувшего года число выданных кредитных карт выросло на 77,6% в сравнении с тем же периодом 2017 года. При этом во втором квартале 2019 года количество выданных россиянам кредиток выросло всего на 12%, по сравнению с апрелем-июнем 2018 года.