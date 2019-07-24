На рынке труда Башкирии появились свыше 700 вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей
Как и ожидалось, социальная сфера ими практически не представлена.
Накануне, 23 июля, рекрутинговый портал hh.ru опубликовал список высокооплачиваемых вакансий, которые имеются в Башкирии. Для этого были проанализированы юльские предложения на рынке труда в нашем регионе.
Среди них оказались представлены в основном профессии с коммерческим уклоном – продажи, строительство, производство, транспорт, IT, телеком, авто, добыча сырья, административный и рабочий персонал, а также медицина. Как видно, социальная сфера здесь представлены по минимуму.
Наибольшую зарплату работодатели предлагают потенциальному начальнику конструкторского отдела – от 150 до 500 тысяч рублей. Соискателю необходимо высшее техническое образование, без троек в дипломе, за красный диплом работодатель даже готов доплачивать. Помимо этого, конечно, не обойтись без опыта руководящей работы и знании конструкторских программ.