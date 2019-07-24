На рынке труда Башкирии появились свыше 700 вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей

Накануне, 23 июля, рекрутинговый портал hh.ru опубликовал список высокооплачиваемых вакансий, которые имеются в Башкирии. Для этого были проанализированы юльские предложения на рынке труда в нашем регионе.

Среди них оказались представлены в основном профессии с коммерческим уклоном – продажи, строительство, производство, транспорт, IT, телеком, авто, добыча сырья, административный и рабочий персонал, а также медицина. Как видно, социальная сфера здесь представлены по минимуму.