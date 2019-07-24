Минфин в два раза увеличит сумму таможенного сбора за посылки из-за рубежа

Таким образом, сумма таможенного сбора за операции в отношении продукции, ввозимой физлицами для личного использования из-за рубежа, вырастет с 250 до 500 рублей. Об этом информирует RNS.

С проектом постановления Кабмина РФ можно ознакомиться на regulation.gov.ru. Из текста документа следует, что таможенный сбор увеличится на всю продукцию, кроме той, что ввозится физлицами без уплаты таможенных пошлин, налогов, либо с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, а также продукцию, указанную в пунктах шесть и семь настоящего постановления.

Российские власти обосновывают свое решение поднять сумму таможенного сбора для населения до 500 рублей изменением «значений индекса потребительских цен за период с 2012 по 2017 год включительно».