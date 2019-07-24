Импортозамещение в легкой промышленности России: как выживает отрасль?
Для чего нужно импортозамещение в легкой промышленности и насколько сильно в отчетах чиновников искажение реальной ситуации в отрасли?
Как отмечают эксперты, народ в России беднеет, и за последние 4 года розничный рынок одежды сжался на 38%. При этом текстиля, одежды и обуви в России в прошлом году было произведено на 430,9 млрд руб., а импортировано — на 962 млрд. рублей (импорт в прошлом году вырос на 10%, а за 5 месяцев 2019 года прибавил ещё 1%).
Тем не менее продукции российских производителей трудно конкурировать с зарубежной: она либо теряет в качестве, либо существенно дороже. Это происходит, в частности, из-за отсутствия полноценной сырьевой базы, нехватки квалифицированных специалистов и высоких цен на импортное оборудование при отсутствии российских аналогов.
При этом почти половина россиян выбирают контрафакт — из-за низкой цены. Нелегально ввезенная продукция, независимо от степени оригинальности, привлекательна тем, что избавлена от налогов.
Подробнее — в исследовании «Новых известий».