Башкирия получит 4,8 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры в Уфе и Нефтекамске

Башкирия получит 4,8 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры в Уфе и Нефтекамске
Башкирия получит 4,8 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры в Уфе и Нефтекамске
Сегодня, 08:40ЭкономикаЭлина СайфрановаФото: 1MI
Средства региону были выделены из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба гласы Башкирии.

Башкирия получит 4,8 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры в Уфе и Нефтекамске.

Так, по информации пресс-службы главы РБ, средства выделит федеральная казна в качестве бюджетного кредитования. Соответствующую заявку на 19,6 миллиарда рублей представил правительству России Радий Хабиров.

Подчеркивается, что кредит на 14,8 миллиарда рублей был одобрен уже в прошлом году, а ещё 4,8 миллиарда, по словам Хабирова, не обходимы на дополнительные объекты — реконструкция моста через реку Белую.

Кроме того, на указанные. Недоставки планируют построить школы в микрорайоне Кузнецовское затон, реконструировать очистные сооружения в Нефтекамске.

Так, правительство России одобрило заявку на предоставление дополнительного финансирования в размере 4,8 миллиарда рублей.

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