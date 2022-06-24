Башкирия получит 4,8 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры в Уфе и Нефтекамске.
Так, по информации пресс-службы главы РБ, средства выделит федеральная казна в качестве бюджетного кредитования. Соответствующую заявку на 19,6 миллиарда рублей представил правительству России Радий Хабиров.
Подчеркивается, что кредит на 14,8 миллиарда рублей был одобрен уже в прошлом году, а ещё 4,8 миллиарда, по словам Хабирова, не обходимы на дополнительные объекты — реконструкция моста через реку Белую.
Кроме того, на указанные. Недоставки планируют построить школы в микрорайоне Кузнецовское затон, реконструировать очистные сооружения в Нефтекамске.
Так, правительство России одобрило заявку на предоставление дополнительного финансирования в размере 4,8 миллиарда рублей.