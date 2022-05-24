Власти потратят 13 миллионов на содержание территорий пяти министерств республики

Власти потратят 13 миллионов на содержание территорий пяти министерств республики
Власти потратят 13 миллионов на содержание территорий пяти министерств республики
Вчера, 16:56ЭкономикаАзамат НуховФото: 1MI
Уровень расходов на уход и содержание зелёных посадок и инфраструктуры на территории пяти республиканских министерств остался на уровне прошлого года, гласят данные конкурса на портале госзакупок.

Власти Уфы намерены выделить свыше 13 миллионов рублей на содержание территорий, прилегающих к пяти правительственным зданиям в башкирской столице. Об этом гласят данные на портале госзакупок.

Речь идёт о зданиях пяти министерств. В числе которых Минкульт, Минздрав, Минобр, Минэкологии и Минземлеимущества республики.

Стоимость контракта составляет 13 420 000 рублей, что в перечёте на каждое из ведомств составляет порядка 2,6 миллиона в год. Примечательно, что затраты на эти цели не превышают уровень прошлого года. Срок оказания услуг продлится в период c 01.07.2022 г. по 30.06.2023 г.

Сообщается, что подрядчику необходимо будет заниматься уходом за деревьями, газонами и цветниками на территории госучреждений. Также ему придётся содержать и ухаживать за пешеходными дорожками и другими объектами окружающей здание городской инфраструктуры.

Также к числу прочих работ, которые необходимо будет выполнить подрядчику, также относятся уборка мусора, вывоз снега, содержание автопаркингов и другое.

Отдельно стоит отметить, что облагораживаемые территории министерств являются точками городского притяжения или находятся на пути маршрутов для прогулок уфимцев.

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