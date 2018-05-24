В Уфе построят завод по производству железобетонных изделий

В Уфе вдоль трассы Дема-Затон построят завод по производству железобетонных изделий. Соответствующее инвестиционное соглашение между Правительством Башкортостана и Уральской компанией индустриального строительства было подписано 24 мая на Петербургском международном экономическом форуме.

Документ подписали вице-премьер Андрей Трухан и генеральный директор ООО «УКИС» Рашит Мамлеев, сообщили в Правительстве республики.

Финансирование проекта составит 750 млн рублей. Реализация начнется в ближайшее время.

Реализация проекта позволит увеличить ассортимент выпускаемой высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе, производство нестандартных железобетонных изделий, будет содействовать внедрению современных технологий и инноваций в промышленное производство.