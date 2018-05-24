В Башкирии ФАС примет меры в случае необоснованного подорожания бензина
Сегодня, 09:23ЭкономикаТатьяна МайороваФото: gorod-che.ru
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В Антимонопольном ведомстве потребовали ответа с нефтяных компаний, повысивших цены на автомобильное топливо.
Вчера, 23 мая, Управление ФАС по Башкирии провело экстренное заседание, связанное с многократным повышением цен на бензин, которое вызвало широкий резонанс у жителей республики.
Напомним, цены на бензин в мае повышались пять раз, последний раз скачок это случилось 23 мая. Цена выросла сразу на 60 копеек.
Сложившаяся на рынке автомобильного топлива ситуация обсуждалась с участием представителей нефтяных компаний, однако их аргументы в официальном сообщении антимонопольного ведомства не приводятся. Уточняется только, что руководство ФАС в случае обнаружения необъективного ценообразования обещало предпринять меры.
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