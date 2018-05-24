В Башкирии ФАС примет меры в случае необоснованного подорожания бензина

Вчера, 23 мая, Управление ФАС по Башкирии провело экстренное заседание, связанное с многократным повышением цен на бензин, которое вызвало широкий резонанс у жителей республики.

Напомним, цены на бензин в мае повышались пять раз, последний раз скачок это случилось 23 мая. Цена выросла сразу на 60 копеек.