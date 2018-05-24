Центробанк хочет дестимулировать потребительское и валютное кредитование
Сегодня, 15:50Экономика
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая перед участниками ПМЭФ-2018, сообщила о том, что ее структура дестимулирует необеспеченное потребительское и валютное кредитование.
Для решительных действий ЦБ должен увидеть в данной сфере серьезные проблемы. Об этом пишет портал rns.online.
По словам Набиуллиной, ЦБ займется девалютизацией балансов. Дестимулирование необходимо для того, чтобы кредитные организации в сложившихся условиях брали на себя излишние валютные риски.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей