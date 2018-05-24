Центробанк хочет дестимулировать потребительское и валютное кредитование

Для решительных действий ЦБ должен увидеть в данной сфере серьезные проблемы. Об этом пишет портал rns.online .

По словам Набиуллиной, ЦБ займется девалютизацией балансов. Дестимулирование необходимо для того, чтобы кредитные организации в сложившихся условиях брали на себя излишние валютные риски.